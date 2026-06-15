Don Cosimo Schena firma “L’eresia di Francesco”: il libro che restituisce San Francesco alla sua umanità

San Francesco come raramente è stato raccontato: non figura perfetta e distante, ma uomo attraversato da ferite, dubbi, contraddizioni e ricerca interiore. È questa la prospettiva al centro di L’eresia di Francesco. Storia di un santo che divenne uomo fino in fondo, il libro di Don Cosimo Schena pubblicato da Editrice Elledici.

Più che una biografia tradizionale, il volume si propone come un itinerario umano e spirituale che rilegge Francesco d’Assisi fuori dall’iconografia più consolatoria e devozionale. Al centro non c’è il santo, ma un uomo alle prese con inquietudini e vulnerabilità, restituito in una dimensione viva e profondamente contemporanea. “Ho scritto questo libro perché troppe persone credono di dover essere perfette per sentirsi amate da Dio”, spiega Don Cosimo Schena.

La chiave del titolo è nella parola “eresia”. L'”eresia” di Francesco, nella lettura proposta da Don Cosimo, sta nella sua capacità di mostrare che la santità non cancella l’umano, ma lo attraversa, lo espone, lo trasforma. È proprio questa impostazione a rendere il libro capace di parlare a tutti, intercettando temi oggi centrali come fragilità emotiva, autenticità, bisogno di senso e ricerca di verità personale. In un tempo segnato da ansia da prestazione, modelli irraggiungibili e rappresentazioni spesso artificiali di sé, L’eresia di Francesco propone una riflessione che tocca il presente. Il volume intercetta anche un’esigenza molto attuale: quella di ritrovare modelli religiosi concreti, vicini all’esperienza reale delle persone. Il libro suggerisce come la fragilità non sia una frattura da nascondere, ma un punto da cui ripartire.

A firmarlo è Don Cosimo Schena, sacerdote dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni e parroco di San Francesco d’Assisi a Brindisi, oltre che psicologo, autore e volto noto della comunicazione spirituale contemporanea. Seguito da più di un milione di persone sui social e presente anche in contesti televisivi nazionali, Don Cosimo ha costruito negli anni un linguaggio diretto e accessibile, capace di intrecciare spiritualità, psicologia e ascolto umano.

Il forte riscontro ottenuto nei primi giorni di distribuzione, superando le 4.000 copie vendute in pochissimi giorni dal lancio e arrivando a una prima ristampa in meno di una settimana, conferma l’attenzione suscitata da un libro che affronta con linguaggio accessibile e profondità emotiva una figura centrale dell’immaginario spirituale e culturale italiano.

Con L’eresia di Francesco, Don Cosimo Schena propone una rilettura intensa e attuale di San Francesco, in un libro che vuole toccare il cuore più che spiegare la storia.