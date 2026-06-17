Le previsioni Meteo di domani 18 Giugno 2026

Puglia
Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata non sono attese variazioni di rilievo con tempo asciutto e ampie schiarite ovunque.
NAZIONALE
AL NORD
Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio locale instabilità su Alpi e Appennino settentrionale, più stabile su coste e pianure. Tempo in miglioramento dalla serata con cieli sereni o poco nuvolosi.
AL CENTRO
Al mattino stabilità diffusa su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio addensamenti nuvolosi in formazione sulle zone interne, ma senza fenomeni associati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio poche variazioni con qualche addensamento tra Calabria e Sicilia. In serata e in nottata ancora tempo stabile con ampi spazi di sereno su tutti i settori.
Temperature minime e massime in rialzo da nord a sud.
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