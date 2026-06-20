Roberto Spedicato ospite in “Biblioteca Bernardini” per conversare sull’ampio scenario dell’Elettrosmog, il pericolo invisibile

1 of 6

LECCE – Appuntamento a Lecce, martedì 23 giugno 2026 alle ore 19:30, presso la “Biblioteca Bernardini” in piazzetta Carducci, dove prenderà vita una intensa e interessante conversazione sul saggio di Roberto Spedicato: “ELETTROSMOG- 5G e 6G Il pericolo invisibile. Consigli pratici per proteggerci” per Yucanprint Self-Publishing.

L’incontro, organizzato in collaborazione con la mia casa editrice “L’Officina delle Parole” è divenuto, oramai, “appuntamento atteso“ confermato dalla costante produzione editoriale, giunta, con questo lavoro, alla quinta pubblicazione.

Durante la serata insieme al dott. Francesco Losavio, converseremo con l’autore, le cui riflessioni e approfondimenti saranno accompagnati da proiezioni di slide e da alcuni frammenti di pensiero di personaggi che hanno contribuito a cambiamenti epocali nel mondo della Scienza e della Storia, e brevi brani tratti dal volume, interpretati dall’attrice e poetessa Annamaria Colomba.

“Roberto Spedicato, ingegnere elettronico, docente e relatore in convegni, e affascinato da fenomeni naturali, solo per citare alcuni aspetti della sua formazione, da molti anni svolge una intensa ricerca che sviluppa in diverse pubblicazioni «nelle quali divulga le sue conoscenze, che attingono alla scienza e alla sapienza antica, rielaborate e arricchite alla luce delle sue esperienze e riflessioni».

L’autore in questo lavoro elenca e approfondisce “i pericoli invisibili” di cui siamo circondati, fornendo il proprio contributo con una ricca produzione di ricerca e, come egli lo stesso chiarisce e sottolinea: “L’inarrestabile diffusione di dispositivi elettrici e di telecomunicazione ci espone inevitabilmente a radiazioni elettromagnetiche sempre più intense, delle quali spesso ignoriamo i potenziali rischi neurologici, genetici, metabolici, ormonali, immunitari, della fertilità…!“

Ci troveremo tra le mani un’opera con una accurata panoramica storica sull’elettromagnetismo snodata in 12 capitoli, dove, attingendo a migliaia di studi scientifici, lo scrittore mette in luce l’insidiosa minaccia dell’Elettrosmog rispondendo a numerosi interrogativi che spaziano: dalla generazione dell’elettrosmog e dei dispositivi che vi contribuiscono ai meccanismi d’interazione con le cellule; dagli effetti biologici su esseri umani, animali e vegetali alle norme di sicurezza; dalle prospettive dell’immediato futuro, con il proliferare di satelliti, reti di sesta generazione (6G) e altre tecnologie, agli impieghi terapeutici; dalla misurazione dei campi al riconoscimento delle antenne più pericolose.

Viene, così, presentato un ampio scenario sul tema cui contribuiscono miliardi di apparecchiature connesse in rete, in vari ambiti: domestico, lavorativo e medico; dalle Reti di energia elettrica alle Trasmissioni radio, televisive e telefoniche e ai servizi nelle città per la gestione di semafori, raccolta rifiuti, trasporto pubblico, videosorveglianza. Spedicato prospetta le incertezze ancora irrisolte, le criticità della normativa, le considerazioni di commissioni di esperti, le inquietudini di natura etica, giuridica, sociale, di privacy e sicurezza dei dati sollevate dalle nuove tecnologie, su cui occorre un’attenta vigilanza.

Con questo lavoro editoriale Spedicato propone, ancora una volta, pagine arricchite da numerose immagini, tabelle e consigli pratici, nonché, da una vasta bibliografia, le quali, costituiscono, altresì, una preziosa guida dotata di strumenti concreti per valutare l’impatto delle tecnologie, con il supporto di normative e tecnologie aggiornate al 2026. Tutto questo per adottare scelte efficaci a tutela della Salute“.

Intanto, in uno dei miei incontri con Roberto Spedicato per organizzare la serata di martedì nella prestigiosa Biblioteca Bernardini, in virtù di tanta sua passione per il mondo che lo circonda, sempre attento alla ricerca dei perchè e delle possibili soluzioni, gli ho chiesto da dove giungesse questa profonda attenzione e passione per il mondo circostante che, si comprende chiaramente, si traduce in un proprio stile di vita.

E ancora, da questa sua vita votata a studi, ricerca, approfondimenti costanti e a migliaia di bibliografie di riferimento, ovvio, emerge in me la curiosità se abbia un mentore.

E Roberto Spedicato ha cosi risposto:

“Sin da piccolo, ricordo di essere stato molto curioso e alla continua ricerca di risposte al “come” e al “perché” delle cose.

Ma una scintilla è scoccata circa 30 anni fa, quando ho conosciuto il Dott. Demetrio Iero, un medico eccezionale, totalmente diverso dagli altri: omeopata, naturopata, agopuntore, grande radiestesista, inventore di rimedi e di apparati di biorisonanza. Ho seguito (e ripetuto) molti dei suoi Corsi e siamo ormai cari amici. Ho dato il mio modesto contributo per misure elettromagnetiche e di ioni di qualche suo apparato, che tuttora utilizzo e che ho descritto nel libro. Abbiamo tenuto delle lezioni a un master organizzato dall’Università di Genova sulla “Misura di grandezze elettromagnetiche di natura cosmotellurica.

Ma, un altro mio mentore è stato l’Ing. Livio Vinardi, fisico, Ingegnere, pianista, musicologo e inventore di apparati di biorisonanza, ma soprattutto, grande ricercatore della natura umana. Ho seguito (e a volte ho anche organizzato) molti suoi corsi e seminari, anche in Argentina, di Biopsicoenergetica (disciplina che lui ha fondato) e sul Sistema Isoterico. In suo omaggio, ho finora contribuito alla pubblicazione di 49 sue opere.

Il dott. Demetrio Iero e l’Ing. Livio Vinardi hanno spalancato il mio sguardo su mondi infiniti e sconosciuti, sia all’esterno che dentro me stesso“.

Sono certa che l’incontro di martedì sera sarà piuttosto vivace e per questo imperdibile. Per vivere, sicuramente, negli spazi della Bernardini, del tempo prezioso, perché i temi trattati interessano, coinvolgono e riguardano la quotidianità di tutti, e offrono la possibiltà di renderci conto che ciascuno di noi potrà rendersi utile per migliorare la qualità della propria salute.