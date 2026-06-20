Zelig Campus a Parabita

Presentato ufficialmente presso la sala conferenze del Museo Castromediano di Lecce il Campus di Zelig che si svolgerà a Parabita

Parabita ospita per una settimana di formazione, spettacolo e valorizzazione dei talenti emergenti.

Cuore dell’iniziativa il Campus Zelig Lab Parabita, in programma dal 22 al 28 giugno presso Parco Angelica, bene restituito alla comunità e oggi simbolo di legalità, partecipazione e crescita sociale.

Ai nostri microfoni Alessandro Besentini del duo comico Ale e Franz ed il sindaco di Parabita Stefano Prete. (Servizio di Maria Taccogna)