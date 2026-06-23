Osapp ‘in Puglia carceri sovraffollate, intervenga il Governo’

Nelle carceri pugliesi “il sovraffollamento sfiora il 218% e nonostante manchino mille agenti, i poliziotti in servizio sono riusciti a intercettare droni con droga e sim. Serve tavolo urgente con la premier Giorgia Meloni e il ministro della Giustizia, Carlo Nordio”. È quanto chiede Pasquale Montesano, segretario generale aggiunto dell’Osapp, il sindacato della polizia penitenziaria evidenziando che nell’istituto di pena di “Bari ci sono 450 detenuti per 300 posti”, in quello di Taranto i reclusi sono “650 su 350 posti” mentre nel penitenziario di Foggia “il sovraffollamento si attesta tra il 130 e il 140 per cento. Situazioni difficili ci sono anche nella casa circondariale di Lecce”.

Il sindacalista sottolinea che “gli agenti sono costretti non solo a turni massacranti ma anche a dover gestire più sezioni detentive”. Il sindacato “ha formalizzato una richiesta urgente di convocazione di un tavolo istituzionale per affrontare la gravissima situazione della Puglia e della Calabria”, prosegue Montesano che promette “proteste eclatanti se dal Governo non seguiranno fatti immediati alle parole”.