Lecce Domani, nasce l’intergruppo dei “dellinociani”. Dal centrodestra arriva l’ironia: «Meglio tardi che mai»

La nascita dell’intergruppo di coordinamento “Lecce Domani” a Palazzo Carafa segna un nuovo passaggio negli equilibri del centrosinistra moderato leccese. L’iniziativa mette insieme consiglieri e movimenti civici riconducibili all’area politica che negli ultimi anni ha fatto riferimento ad Alessandro Delli Noci, in una fase particolarmente delicata per il futuro dell’ex assessore regionale e per la tenuta del suo progetto politico. Un’operazione che viene letta da più parti come il tentativo di mantenere compatto un fronte civico e moderato in vista delle prossime scadenze elettorali, mentre sullo sfondo resta l’interrogativo sul futuro dello stesso Delli Noci. C’è chi ritiene, infatti, che l’enfant prodige della politica leccese possa essere tentato da un ritorno in prima linea (prima che il suo storico consenso e la sua rete di amministratori e sostenitori rischino di disperdersi).

La costituzione di “Lecce Domani”, tuttavia, ha suscitato reazioni ironiche sul fronte opposto. A sorridere sono soprattutto gli esponenti dell’intergruppo “Grande Lecce”, nato nell’area del centrodestra e vicino alle posizioni del senatore Roberto Marti. Proprio la formazione di quell’intergruppo era stata oggetto, nelle scorse settimane, di critiche da parte di alcuni dei protagonisti dell’attuale iniziativa civica. A sottolineare la contraddizione è Giorgio Pala, coordinatore dell’intergruppo Grande Lecce, che interviene con una nota dai toni pungenti ma istituzionali: “Accogliamo con curiosità la nascita dell’intergruppo di coordinamento ‘Lecce Domani’, promosso da alcuni consiglieri comunali di opposizione dell’area civica. Facciamo dunque i nostri migliori auguri al neo coordinatore Christian Gnoni, persona di indiscutibile valore umano e garbo istituzionale.

La notizia non può che strapparci un sorriso. Gli stessi esponenti che nelle scorse settimane avevano criticato la nascita di Grande Lecce e messo in discussione l’utilità degli intergruppi hanno oggi deciso di percorrere esattamente la stessa strada. Prendiamo atto, con soddisfazione, che la bontà della nostra intuizione sia stata riconosciuta anche da chi inizialmente la contestava. Naturalmente ogni forza politica è libera di organizzarsi come ritiene opportuno. Resta però difficile non notare come questa iniziativa sembri inserirsi nel più ampio processo di riposizionamento politico che sta interessando alcuni settori del centrosinistra in vista delle prossime scadenze elettorali nazionali.

Noi continueremo a fare ciò che abbiamo sempre fatto: lavorare per Lecce, avanzare proposte e costruire un confronto concreto sui problemi della città, senza inseguire etichette o collocazioni dettate dalle convenienze del momento. Ci fa piacere vedere che, a distanza di poche settimane, ciò che veniva definito un errore politico sia diventato un modello da seguire. Meglio tardi che mai”. “Lecce Domani” punta a rafforzare il coordinamento dell’area civica e moderata dell’opposizione, mentre l’intergruppo del centrodestra rivendica di aver aperto per primo una strada che oggi viene percorsa anche dagli avversari.