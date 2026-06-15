Lecce: il Dall’Ara di Bologna in caso di emergenza, ecco perché. Sticchi Damiani spiega come ripartire

LECCE – Il Lecce ha formalizzato l’iscrizione al prossimo campionato di Serie A risolvendo una grana burocratica legata allo stadio. Durante la conferenza stampa odierna tenutasi al”hotel President, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha svelato un retroscena. Per ottemperare ai criteri infrastrutturali obbligatori della FIGC, il club ha dovuto indicare l’impianto Renato Dall’Ara di Bologna come sede alternativa d’emergenza. Questa scelta si è resa necessaria dopo l’improvviso dietrofront di un’altra società di massima serie che aveva inizialmente garantito la disponibilità del proprio impianto, salvo poi tirarsi indietro a ridosso della scadenza dei termini. L’impasse è stata superata grazie all’intervento tempestivo e ai solidi rapporti istituzionali con l’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci. Il patron giallorosso ha comunque rassicurato con fermezza la tifoseria salentina, precisando che si tratta di una misura puramente cautelativa. L’intenzione assoluta del club resta infatti quella di disputare tutte le gare casalinghe al Via del Mare, affrontando i disagi legati ai imminenti e massicci lavori di copertura attraverso la chiusura parziale e alternata dei singoli settori.

Risolta la parentesi legata alle infrastrutture, l’incontro con i giornalisti ha segnato ufficialmente l’inizio di un nuovo ciclo per l’area tecnica giallorossa dopo la conclusione dell’era firmata da Pantaleo Corvino.

La società ha deciso di promuovere Stefano Trinchera nel ruolo di Responsabile dell’Area Tecnica della prima squadra. Sticchi Damiani ha voluto tributare una forte investitura ufficiale al dirigente, sottolineando come Trinchera non debba essere considerato un semplice allievo del maestro Corvino, bensì un pilastro societario fondamentale già presente all’interno del club fin dal lontano 2011.

Visibilmente emozionato nel raccogliere il testimone, il neo capo dell’area tecnica ha espresso profonda gratitudine verso la proprietà per quella che ha definito l’occasione più importante della propria carriera, rimarcando il viscerale legame identitario con la propria terra d’origine. Il primissimo e cruciale tassello di questa nuova gestione sportiva riguarderà adesso la guida della panchina. Trinchera ha annunciato un imminente incontro programmato con il tecnico Eusebio Di Francesco, con il chiaro e comune intento di procedere spediti verso la conferma ufficiale per la prossima stagione agonistica.