Prosegue “VOCI DAL MONDO” di Terzo Millennio con la tappa a Borgagne

“Voci dal mondo“, la rassegna itinerante di Terzo Millennio-Laboratorio di umana solidarietà in occasione della Giornata mondiale del Rifugiato 2026, fa tappa a Borgagne (Melendugno) sabato 27 giugno. La giornata è dedicata allo scambio di saperi e tradizioni, partendo dalla preparazione di pane e focacce, simboli universali di nutrimento, condivisione e comunità.

Nella mattinata, gli ospiti e le ospiti del progetto SAI, insieme ai cittadini e alle cittadine del territorio e alle signore del Comitato Feste di Borgagne, sono impegnati in laboratori per realizzare prodotti della tradizione di diverse culture, poi condivisi in occasione di un aperitivo comunitario.

Nel pomeriggio, in piazza Sant’Antonio alle 18.30 “Sapori e saperi dal mondo” è un percorso esperienziale con workshop dedicati all’artigianato e alle tradizioni di Venezuela, Pakistan, Perù, Filippine e Siria. I visitatori possono partecipare alle attività, dialogare con i protagonisti e raccogliere timbri in uno speciale “passaporto” simbolico che accompagna il viaggio tra culture e racconti. Riceverà un premio speciale chi avrà completato tutti i workshop.

Durante la giornata è possibile visitare le esposizioni di artigiani, produttori e realtà del territorio, che raccontano il Salento attraverso i loro prodotti, le lavorazioni e i saperi custoditi nel tempo: dal miele alle marmellate, dall’olio alle creazioni artigianali, fino ai manufatti artistici e agli oggetti realizzati a mano. A conclusione delle attività, c’è un aperitivo di comunità, un momento conviviale in cui degustare i pani e le focacce preparati durante i laboratori, accompagnati da pucce appena sfornate e farcite con prodotti e verdure del territorio. La serata si conclude con il concerto folk dell’Allegra Compagnia Cantante.

Le tappe successivo sono domenica 5 luglio ad Alessano con un laboratorio di musica e il concerto dei Crifiu, e venerdì 10 luglio a San Foca con il concerto di Rankin Lele e Morello from Adriatic Socund, con la partecipazione di Striniuzzo petra e sule e Justess Joan.

“Voci dal mondo” riconosce nella voce il primo strumento di incontro, espressione e condivisione. Prima di ogni lingua comune e di ogni traduzione esistono canti, racconti, ritmi e suoni capaci di parlare direttamente alle persone. Le voci attraversano confini, culture e generazioni; raccontano storie, custodiscono memorie e costruiscono ponti. Si riconferma il format a tappe coinvolgendo paesi, piazze, oratori e spazi di comunità del Salento che saranno interessate da incontri, laboratori, degustazioni, sport, musiche e spettacoli, per celebrare l’incontro, l’accoglienza e il diritto di ogni persona a essere vista, ascoltata e riconosciuta.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti