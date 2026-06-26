Quelli della 3° B: a Specchia il teatro diventa voce per il futuro dei giovani

SPECCHIA: Il teatro come strumento di crescita, riflessione e sensibilizzazione sociale, è questo il messaggio che accompagnerà “Quelli della 3ª B”, lo spettacolo di fine anno promosso dagli allievi dell’associazione LiberaMente e dell’Accademia d’Arte Thymós, in programma giovedì 9 luglio alle ore 21 in Piazza del Popolo a Specchia. L’evento, patrocinato dalla Provincia di Lecce, Salento d’Amare, dall’ANPE, dall’Università del Salento – Beni Culturali e dal Comune di Specchia, rappresenta molto più di un semplice saggio teatrale. Sul palco andrà infatti in scena una storia capace di affrontare un tema di forte attualità e grande rilevanza sociale, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico e stimolare una riflessione collettiva su problematiche sempre più presenti nelle scuole e nella società contemporanea. Il progetto nasce dall’impegno e dalla passione degli allievi che, nel corso dell’anno, hanno lavorato con dedizione per trasformare il teatro in uno spazio di confronto, consapevolezza e crescita personale, un percorso artistico ed educativo che punta a coinvolgere non soltanto i giovani protagonisti dello spettacolo, ma anche le famiglie, gli educatori e l’intera comunità. “Quelli della 3ª B” si propone come un vero e proprio manifesto sociale, un’occasione per guardare con maggiore attenzione alle nuove generazioni e per comprendere quanto sia importante creare una rete educativa capace di accompagnare bambini e adolescenti nel loro percorso di crescita, in questo contesto, la collaborazione tra scuola, istituzioni, associazioni culturali e mondo del teatro assume un ruolo fondamentale per costruire una comunità più consapevole e attenta ai bisogni dei giovani. A confermare il valore educativo dell’iniziativa sarà anche la partecipazione della dottoressa Tiziana Conte, pedagogista dell’ANPE e membro del Consiglio Direttivo Nazionale dell’associazione nazionale pedagogisti, che con il suo intervento, offrirà ulteriori spunti di riflessione sul tema affrontato dallo spettacolo,mettendo in evidenzo il valore educatvo dell’arte teatrale, la serata sarà arricchita inoltre da una speciale esibizione degli allievi dell’associazione “La Fabbrica dello Spettacolo”, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente un appuntamento che unisce arte, cultura e impegno sociale. Dietro ogni scena, ogni battuta e ogni emozione portata sul palco si nascondono mesi di lavoro, studio e condivisione, un percorso che ha permesso ai giovani partecipanti di mettersi alla prova, sviluppare nuove competenze e vivere il teatro come esperienza formativa e strumento di espressione. L’evento è realizzato con il sostegno del Comune di Specchia, che ospiterà la manifestazione nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo, cuore pulsante della vita cittadina, un luogo simbolico per un’iniziativa che vuole coinvolgere l’intera comunità in un momento di partecipazione, riflessione e speranza.

La regia e l’ideazione dello spettacolo sono affidate a Giovanni Santoro, con l’aiuto regia e la sceneggiatura di Lorenzo Tafuri e la direzione artistica di Vincenza De Rinaldis, l’appuntamento è dunque fissato per il 9 luglio alle ore 21. Un’occasione per assistere a uno spettacolo che nasce dal lavoro e dall’entusiasmo dei ragazzi, ma che si rivolge all’intera comunità, chiamata a condividere una serata di teatro, emozioni e riflessione su temi che riguardano il presente e il futuro delle nuove generazioni.