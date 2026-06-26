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Attualità

Quelli della 3° B: a Specchia il teatro diventa voce per il futuro dei giovani

Giovedì 9 luglio in Piazza del Popolo lo spettacolo degli allievi di LiberaMente e dell’Accademia d’Arte Thymós. Un progetto che unisce arte, sensibilizzazione e partecipazione, con il sostegno delle istituzioni e l’intervento della pedagogista ANPE Tiziana Conte.

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