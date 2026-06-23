Rassegna estiva nelle marine leccesi, oltre sessanta appuntamenti

Oltre sessanta appuntamenti tra musica, cinema, sport, ballo, teatro e tant’altro ancora: Comune e associazioni insieme per regalare ai vacanzieri serate spensierate al mare.

L’amministrazione comunale di Lecce ha accolto le proposte di alcune associazioni per allestire iniziative di spettacolo e svago, condividendone lo spirito e gli obiettivi, e collaborando alla realizzazione della rassegna per l’estate appena cominciata.

Il programma è stato illustrato questa mattina, in conferenza stampa, nella sala giunta di palazzo Carafa, dal sindaco Adriana Poli Bortone, alla presenza di assessori e consiglieri comunali e di rappresentanti delle associazioni.

<L’Amministrazione ha fatto il suo dovere finanziando, in parte, i progetti presentati dalle diverse associazioni, che ringraziamo per l’impegno messo in campo – ha detto il sindaco Poli Bortone – L’associazionismo è fondamentale per creare sinergie ed energie utili a valorizzare il territorio, ancor più le località di mare. Per il futuro del litorale continueremo a portare avanti il progetto del porto, per realizzare quello che potremo definire “nuovo Urban”, anzi “Urban del mare”, con il nuovo Pug e gli investimenti previsti>.

Lara Cataldo, presidente della commissione consiliare Pari opportunità, ha illustrato il programma di “San Cataldo inclusivo”: iniziative rivolte a tutti e allestite in un’area spesso trascurata. <Vogliamo dare, è il caso di dire, pari opportunità a tutte le zone di San Cataldo – ha spiegato – Per questo abbiamo scelto, per alcune inziiative, lo spazio di via Castellammare, meglio conosciuto come “la piazzetta del bar Royal”>.

Tonia Erriquez, presidente della commissione consiliare Servizi sociali, ha sottolineato il valore aggiunto di questa rassegna estiva, e l’importanza di fare di tutte le marine un unico quartiere.

Il consigliere Alessio Poso, delegato alle marine, ha ringraziato l’Ufficio Cultura, consapevole che <ha messo in campo il massimo>.

L’assessore alle Attività produttive, Maria Gabriella Margiotta, ha fatto sapere che anche quest’anno, a Spiaggiabella, ci sarà il mercato estivo sperimentale, sul lungomare Caboto.

Da parte loro, i rappresentanti delle associazioni hanno ringraziato l’amministrazione comunale non tanto per il contributo economico che ha riconosciuto quanto per l’attenzione prestata. <Speriamo che questa collaborazione possa proseguire in futuro – hanno auspicato – magari anche per iniziative durante le altre stagioni>.

Le associazioni coinvolte nella rassegna sono Insieme per Spiaggiabella, Cinemare, Torre Rinalda, Allegria di Frigole, Lecce sul mare, I love San Cataldo, la Proloco di Torre Chianca, la Comunità parrocchiale S. Maria Goretti – Frigole.

Questo il programma:

– SPIAGGIABELLA E TORRE CHIANCA (Aps INSIEME PER SPIAGGIABELLA)

Luglio 2026

17/07 – Giornata dedicata alle vittime della strada – “Insieme sulla giusta strada” concerto con la partecipazione scuola secondaria 1^ grado di Surbo e Associazione “Marco 6 31; (piazzetta Greco-Martella – Spiaggiabella)

24/07 – Spettacolo musicale – Cover di Adriano Celentano; (piazzetta Greco-Martella – Spiaggiabella)

25/07 – “FUECO” docufilm di Fulvio Rizzo, con la partecipazione dell’autore che presenterà anche il romanzo autobiografico da cui è tratto il docufilm;

28/07 – Torneo di calcio balilla al Lido Circeo di Torre Chianca

30/07 – Spettacolo musicale con Enzo Petrachi e la sua band; (piazzetta Greco-Martella – Spiaggiabella)

Agosto 2026

01/08 – Spettacolo musicale con la band Kiss and the gang – Musica anni ’70 e ’80 (piazzetta Greco-Martella Spiaggiabella)

01/08 – “Lino ed Emanuela Miracle show” a Torre Chianca;

04/08 – la Corrida, dilettanti allo Sbaraglio con Emanuela Sparapano e Lino Perrone; (piazzetta Greco-Martella Spiaggiabella)

06/08 – Spettacolo musicale con la Band Medinita e con Paola Liaci a Torre Chianca

08/08 – Rappresentazione teatrale a cura della Compagnia “Don Antonio Leopoldo” con la regia di Luciana Putignano;

09/08 – Giornata dei bambini – Giochi in Spiaggia ed escursioni nel Parco di Rauccio; in serata, spettacolo con il Mago Marco (piazzetta Greco-Martella Spiaggiabella)

12/08 – Palasport “Pooh tribute”; (piazzetta Greco-Martella Spiaggiabella)

15/08 – Torneo calcetto per bambini, campetto di Torre Chianca. In serata, spettacolo musicale con cover di Adriano Celentano

18/08 – nel pomeriggio, processione di Maria Regina e celebrazione Santa Messa

Ore 21.00 – spettacolo per bambini con il ventriloquo Eros (piazzetta Greco-Martella Spiaggiabella)

20/08 – Spettacolo musicale con Mino De Santis a Torre Chianca

21/08 – “Fimmene Fimmine” Spettacolo di Pizzica con Serena D’Amato e il suo gruppo; (piazzetta Greco-Martella Spiaggiabella)

23/08 – Serata Villaggio e Animazione con Francesco Soleti’; (piazzetta Greco-Martella Spiaggiabella)

28/08 – Festa di chiusura stagione a cura degli Associati

– SAN CATALDO (Aps CINEMARE PUGLIA)

Giugno 2026

25-26-27-e 28/6 Cinema in spiaggia

SAN CATALDO (Odv LECCE SUL MARE)

Giugno 2026

26/6 > Finestra d’autore

Luglio 2026

3/7 Red Cadillac Gang Fondata nel 2009 dalla popstar tedesca Conny Martin e dal musicista italiano Gianni Sava, la Red Cadillac Gang fonde radici pop, rock e blues in un sound new country rock.

10/7 Nite City Ciki Forchetti & Nitecity non sono semplicemente una band, ma un’istituzione del panorama musicale pugliese e nazionale.

17/7 > Finestra d’autore Du Vai È un format artistico originale che unisce musica dal vivo, narrazione e teatralità. Nasce con l’intento di accontare la storia delle nostre terre attraverso le voci e le scelte di chi parte e di chi resta, in un racconto collettivo che attraversa emozioni, silenzi e piccoli gesti quotidiani.

24/7 Le Circostanze Se cercate un’esperienza che trasformi una serata in una vera festa collettiva, Le Circostanze sono la risposta. La band salentina nasce con un obiettivo chiaro: celebrare la grande canzone italiana in tutte le sue sfumature. Un Viaggio Musicale Senza Tempo.

31/7 Finestra d’autore Fragments of Memory Performance per pianoforte elettronica e visual-art.

Agosto 2026

7/8 Oversaound in “Folle Città ” Un tributo all’icona ribelle del rock italiano

14/8 Vasco Rock, una serata dove la polvere del rock incontra il calore della nostra terra. I Vascolive non sono una semplice cover band, ma una vera e propria istituzione locale che trasforma ogni piazza in un “piccolo San Siro”.

21/8 > Finestra d’autore Indiavolati n. 5 componenti

5/9 “Flavio Jordan e Golden ’50 “Non è un semplice tributo, è un rito di energia pura. Flavio Jordan & The Golden50 riportano in vita l’età dell’oro della musica, quella che va dai fumosi club Swing degli anni ’30 alle esplosioni Rockabilly degli anni 50.

12/09 > Finestra d’autore Maestrale + Jam Session aperta finale Performance per corde e percussioni

– I LOVE SAN CATALDO

16/07 e 3/8 Karaoke popolare, con Giampaolo Catalano

27/8 Serata Sant’Oronzo, con fuochi d’artificio

dal 4/7 al 6/9 mercatino artigianale sul lungomare

TORRE RINALDA (Associazione Torre Rinalda)

Luglio 2026

18/7 – “Inizio Estate” Spettacolo Musicale. Una serata inaugurale con performance musicali di vario genere, per celebrare l’inizio della stagione estiva in atmosfera festosa e coinvolgente.

19/7 – “Giornata Ecologica” Giochi di una volta (tiro alla fune, corsa coi sacchi). Una giornata dedicata alla sensibilizzazione ambientale e alla riscoperta dei giochi tradizionali, per coinvolgere bambini e famiglie in un’attività all’aria aperta che promuova il rispetto per l’ambiente e la socializzazione.

23/7 – Torneo di Calcio in Spiaggia. Un evento sportivo amatoriale che vedrà sfidarsi squadre locali e non solo, in un’atmosfera di sana competizione e divertimento.

24/7 – Presentazione del Libro “Cesare Perrone”. Un incontro culturale con la partecipazione dell’autore e di ospiti illustri, per discutere e approfondire i temi trattati nel libro e promuovere la lettura come strumento di crescita e di conoscenza.

Agosto 2026

1/8 – Serata Musicale & Food. Un evento che unisce musica live e dei prodotti tipici locali, per un’esperienza enogastronomica completa e coinvolgente.

2/8 – Karaoke. Una serata divertente e interattiva, aperta a tutti coloro che desiderano esibirsi e divertirsi cantando le loro canzoni preferite.

6/8 – Commedia teatrale

8/8 – Serata live Un concerto di musica d’autore con la partecipazione di noti cantautori, per una serata all’insegna della buona musica e

dell’emozione.

9/8 – Pizzica salentina elemento fondamentale per la valorizzazione dell’identità salentina, rendendolo un pilastro centrale della proposta per il Comune di Lecce

13/8 – Informativa di Primo Soccorso / Serata Musicale. Una duplice iniziativa che coniuga l’impegno sociale e la valorizzazione delle tradizioni musicali del Sud Italia: un incontro informativo gratuito sul primo soccorso, seguito da una serata musicale

16/8 – Serata Danza. Una serata dedicata alla danza, con esibizioni di scuole e gruppi di ballo locali, per un evento all’insegna del ritmo, della grazia e del divertimento.

21/8 serata musicale

FRIGOLE (Comunità parrocchiale S. Maria Goretti – Frigole)

Luglio 2026 (Aps ALLEGRIA)

26/07 Salento in Cima alla cuccagna

TORRE CHIANCA (Pro loco Torre Chianca)

Luglio 2026

15/16/17/18 – Torneo calcetto presso i campi da gioco della Marina di Torre Chianca

Agosto 2026

3/8 – Festa Hawaina

6/8 – Concerto orchestra Liscio Simpatia

12/8 – Serata di pizzica con Taranteye

18/8 – La notte della lirica

20/8 – Teatro in vernacolo. Compagnia teatrale “Makaria”

28/8 – Floting festival: concerto con pianoforte a Parco Rauccio

31/8 – Festa di fine estate