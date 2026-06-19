Muore dopo Tac alle coronarie per una presunta reazione allergica. Disposta consulenza medico legale

CORSANO (Lecce) – Il fascicolo rimane sempre a carico di ignoti benché si ipotizzino i reati di omicidio coposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. Ma sul presunto caso di malasanità di un 77enne di Corsano deceduto, secondo il figlio assistito dall’avvocato Luciano De Francesco, dopo una Tac alle coronarie per una presunta reazione allergica, qualcosa inizia a muoversi. La pm Erika Masetti, infatti, conferirà per il prossimo 3 luglio al medico legale Roberto Vaglio e al direttore dell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione del Policlincio di Bari, Francesco Bruno di eseguire una consulenza sulla cartella medica sequestrata.

I fatti, finiti all’attenzione degli inquirenti, risalgono al pomeriggio del 29 gennaio quando l’anziano raggiunse autonomamente l’ospedale “Cardinale Panico” per sottoporsi a una tac. Dopo l’esame, però, raccontano i familiari, sarebero iniziati i problemi: sul dorso del padre sarebbero comparse delle lesioni cutanee, e l’anziano avrebbe accusato un malessere generale e fastidi alla gola. Uno dei figli sarebbe stato contattato dall’ospedale. Al suo arrivo viene informato che al genitore, poco prima, sarebbe stato somministrato del cortisone per alleviare i sintomi. Dopo circa mezzora un’infermiera avrebbe rassicurato “che poteva tranquillamente rientrare a casa (senza il controllo di alcun parametro)”. Come effettivamente accade.

Appena rientrato, però, avrebbe manifestato problemi respiratori e la fuoriuscita di schiuma dalla bocca e muco misto a sangue. Il figlio – che lo seguiva a bordo della sua auto – allerta immediatamente il 118. Al personale, l’uomo fa presente quanto accaduto in ospedale. Dopo circa mezz’ora arriva un’ambulanza con tre operatori, “senza la presenza di un medico arrivato sul posto in un secondo momento con l’automedica”. L’anziano viene adagiato sul mezzo sanitario e sottoposto a un primo massaggio cardiaco. I tentativi di rianimare il suo cuore, però, non sortiscono alcun effetto e il 118 dispone il trasferimento dell’ospedale sempre all’ospedale di Tricase.

L’arrivo in pronto soccorso, come riportato in denuncia, è indicato alle 19.44; il decesso, dieci minuti dopo, alle 19.55. Il referto di morte rilasciato dal pronto soccorso getta le prime ombre: “arresto cardiocircolatorio da shock allergia”. In denuncia, il figlio riporta il suo disappunto: “Mio padre è stato dimesso senza alcun controllo e dopo appena un’oretta dalla sua prima reazione allergica e dalla somministrazione del cortisone. È indubbio che la sua morte si sarebbe potuta scongiurare se vi fosse stata un’attenta osservazione del paziente nello stesso ospedale”.

Alla denuncia sono stati allegati anche file audio da cui emergerebbe la pessima gestione della situazione da parte del personale del 118. Con la consulenza medico legale l’intera vicenda sarà più chiara: caso di malasanità o tragedia?