Non fu stalking alla prof di cui si era invaghito ma scambio di messaggi condiviso: assolto studente

LECCE – Non era un amore non corrisposto sfociato in episodi di stalking. No, perché con la sua ex insegnante scambiava messaggi che andavano ben oltre la semplice conoscenza. Anche dopo la richiesta di ammonimento che la docente aveva depositato in questura. Un incubo per un 29enne. Origini gambiane, residente a Lecce. Finito persino in carcere solo pochi mesi addietro per questa storia perché – secondo le ricostruzioni degli agenti della Squadra mobile – si sarebbe avvicinato alla prof senza rispettare il divieto di avvicinamento monitorato com’era nei suoi spostamenti da un braccialetto elettronico. E il giudice gli aveva aggravato la misura accompagnandolo dietro le sbarre.

Da qualche ora, il giovane è libero alla luce del verdetto di innocenza che il giudice monocratico del tribunale di Lecce, Fabrizio Malagnino, ha disposto nei suoi confronti: assolto dal reato di stalking perché il fatto non sussiste. Per conoscere il perché, sarà necessario il deposito delle motivazioni attese nei prossimi due mesi. Ma dall’istruttoria sono emersi alcuni dati certi: le tante contraddizioni palesate dall’insegnante comparsa in aula per essere sentita come persona offesa e l’estratto di una chat WhatsApp del giovane con la prof contenente messaggi che lascerebbero ipotizzare un rapporto che andava oltre la semplice conoscenza. I

l giudice, quindi, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, ha accolto la tesi difensiva sostenuta dall’avvocato Silvio Giardiniero, legale del giovane, assolvendo l’imputato. A mettere in moto le indagini – condotte dagli agenti della Squadra mobile del capoluogo salentino – era stata la denuncia della donna. In questura, aveva raccontato di aver ricevuto continue telefonate e messaggi, oltre a visite improvvise nei pressi dell’abitazione e sul luogo di lavoro, che le avrebbero provocato uno stato di ansia e paura facendole cambiare le sue abitudini quotidiane. Già tempo prima – nel giugno 2024 quando insegnava in una scuola frequentata dal ragazzo – aveva segnalato i comportamenti, a suo dire, molesti dello studente, tanto da far scattare l’ammonimento del questore: un provvedimento che avrebbe dovuto far rigare dritto lo studente.

Che avrebbe continuato nei suoi comportamenti ossessivi e con le avances, sfociate nel furto telefono dell’insegnante per impedirle di allertare le forze dell’ordine (reato per il quale il giudice ha disposto il non doversi procedere per difetto di querela). La pubblica accusa, complessivamente, aveva chiesto 2 anni di carcere.