Oltre il confine – Geografia del margine, Mostre del collettivo Muovo

Il collettivo di artisti Muovo inaugura il proprio percorso espositivo itinerante giovedì 26 giugno 2025 alle ore 19.30 presso Palazzo Risolo a Specchia, prima tappa di un progetto espositivo diffuso che attraverserà il Salento, trasformando ogni luogo in un nuovo margine da esplorare. Queste le tappe: Specchia, Presicce-Acquarica, Nardò, Gemini e Tutino.

La mostra sarà visitabile ogni giorno dalle ore 20.00 alle ore 23.00.

Oltre il Confine – Geografia del Margine nasce dall’incontro di artisti provenienti da esperienze, generazioni e culture differenti che si sono incrociate in questa terra salentina, storicamente luogo di approdi e di passaggi. Pittura, fotografia, scultura, vetro, legno e tecniche miste dialogano attorno a una ricerca comune: il margine come spazio di possibilità, di relazione e di trasformazione.

Il progetto è un organismo in divenire, una geografia aperta che si arricchisce a ogni tappa e che invita il pubblico a interrogarsi sul significato del confine, non come limite, ma come soglia da attraversare.

La ricerca della bellezza, la produzione artistica e la capacità di immaginare nuove relazioni tra le persone e i luoghi diventano così un gesto necessario, un modo per abitare il presente e costruire nuovi spazi di incontro.

Espongono gli artisti: Rocco Carlucci (tecnica mista), Sevda Khatamian (pittura), Marina Pizzolante (fotografia), Andrea Sbarro (legno), Eira Wilkinson (vetro) e Anna Potenza (scultura).

L’inaugurazione sarà accompagnata da un’azione performativa pensata per introdurre il tema della mostra e dare avvio a questo percorso condiviso.

Inaugurazione: giovedì 26 giugno 2025, ore 19.30

Sede: Palazzo Risolo, Specchia (LE)

Orari di apertura: tutti i giorni, dalle 20.00 alle 23.00.