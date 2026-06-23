La Dream Volley Nardò ancora campione di terza divisione “Young”

NARDÒ – Il Pala Andrea Pasca si conferma un fortino inespugnabile e fa da cornice all’ennesimo trionfo stagionale della Dream Volley Nardò. Le giovani atlete della Schola Sarmenti hanno conquistato per il terzo anno consecutivo il titolo di campione territoriale di Terza Divisione Young, superando con un netto 3-0 l’ostica e mai doma formazione della Spike Volley San Pietro Vernotico. Una vittoria schiacciante nel risultato, ma arrivata al termine di una partita intensa e caratterizzata da continui ribaltamenti d’inerzia.

LA CRONACA

Il match si apre in salita per le padrone di casa. Nel primo set è la Spike Volley a dettare il ritmo, apparendo più lucida in attacco e precisa in fase di ricezione. Le ospiti conducono per lunghi tratti, accumulando vantaggi importanti e mettendo alle strette le neretine. Nel momento topico, però, emerge il carattere della Dream Volley: guidate dalla panchina da coach Alessandra Dell’Anna, capace di trasmettere la giusta verve nei minuti decisivi, le padrone di casa firmano un “ritorno di fiamma” travolgente. Maria Vittoria Imbriani e compagne agguantano un finale arrembante, strappando un’insperata ma meritata prima frazione sul 25-22.

Il secondo set vive sul filo dell’equilibrio. Rinfrancata dal successo precedente, la Dream Volley entra in campo più ordinata e consapevole dei propri mezzi. Il San Pietro Vernotico ribatte colpo su colpo, ma nel rush finale l’esperienza e la maturità delle neretine fanno la differenza: la zampata decisiva nei punti cruciali fissa il punteggio sul lusinghiero 25-18.

Il colpo psicologico del doppio svantaggio, unito a un inevitabile crollo fisico delle ospiti, spiana la strada al Nardò nel terzo set. L’ultima frazione si trasforma in una vera e propria passerella per le granata. Le ragazze di coach Dell’Anna spingono sull’acceleratore e chiudono la pratica con un perentorio 25-17, che lascia pochissimo spazio alle recriminazioni degli ospiti per qualche decisione arbitrale opaca nel finale di gara.

UNA STAGIONE DA INCORNICARE

Questo trionfo “chiude il cerchio” di un’annata sportiva che definire straordinaria sarebbe riduttivo per la Dream Volley. La società festeggia infatti un doppio storico successo che unisce presente e futuro: da un lato la straordinaria cavalcata della prima squadra, promossa in Serie B1; dall’altro lo scudetto territoriale delle “baby Dreams” dell’Under 15, capaci di confermarsi, ancora una volta, la squadra da battere.