Rischiava 9 anni di arcere per violenza e maltrattamenti sulle figlie, condannato a 9 mesi per un’aggressione

SALENTO – Rischiava 9 anni di carcere con accuse pesantissime: violenza sessuale aggravata, maltrattamenti in famiglia sulle due figlie ora di 14 e 17 anni, e lesioni sulla più piccola delle due. Il processo, celebratosi davanti ai giudici in composizione collegiale (Presidente Annalisa De Benedictis) ha alleggerito il carico condannando un 56enne residente in un comune salentino a 9 mesi di reclusione per la sola accusa di lesioni riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata, ma è stato assolto, perché il fatto non sussiste, dagli alti due reati.

Il dispositivo prevede la pena sospesa a condizione che l’imputato partecipi con cadenza almeno bisettimanale e superi con esito favorevole apposito percorso di recupero in un ente o associazione che verrà individuato dall’Uepe. A mettere nei guai erano state proprio le due figlie che avevano raccontato violenze e prevaricazioni alla madre con cui l’uomo era separato. Da qui era partita la denuncia. Si faceva riferimento a episodi maltrattanti (come calci alle gambe, colpi con il telecomando, la più piccola trascinata fuori dall’abitacolo). Ed è caduta anche l’accusa di atti sessuali sulla figlia più piccola.

L’unico episodio per il quale l’uomo è stato condannato ga riferimento a un’aggressione del 6 novembre 2022 quando avrebbe aggredito la figlia più piccola provocandole varie lesioni con una prognosi di 15 giorni. Le minori erano state anche sentite nel corso di un incidente probatorio, la pm Erika Masetti aveva chiesto il rinvio a giudizio dell’uomo ma il sussessivo processo ha ridimensionato il quadro accusatorio. Per conoscere il perché della sentenza, sarà necessario attendere i prossimi 90 giorni. Subito dopo l’avvocato Rocco Vincenti potrà impugnare la sentenza in Appello. La madre delle due ragazze, come esercente la potestà genitoriale, era assistita dall’avvocata Letizia Di Mattina.