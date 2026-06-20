Operazione a Frigole, il plauso dell’amministrazione comunale ai Carabinieri Forestali

Il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, e l’assessore alla Sicurezza, Giancarlo Capoccia, ringraziano i Carabinieri Forestali per la brillante operazione nella marina di Frigole

Il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, e l’assessore alla Sicurezza, Giancarlo Capoccia, esprimono il più sentito ringraziamento e il plauso dell’amministrazione comunale agli uomini e alle donne appartenenti ai Carabinieri Forestali diretti dal colonnello Ruggiero Capone, comandante dei Carabinieri Forestali di Lecce, nonché al personale del Nucleo Forestale e del Nucleo Investigativo Carabinieri Forestali di Lecce, protagonisti di una importante operazione condotta nelle scorse ore nella marina di Frigole, nei pressi di Masseria Olmo.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i militari avrebbero sorpreso due operatori ecologici, a bordo di un mezzo adibito alla raccolta dei rifiuti, mentre erano intenti ad appiccare un incendio in un’area di macchia mediterranea. I due sono stati arrestati e posti a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Si tratta di una notizia che non può e non deve passare inosservata, soprattutto in un periodo particolarmente delicato per il nostro territorio, continuamente esposto al rischio incendi e troppo spesso martoriato dalle fiamme che devastano il patrimonio ambientale, mettono in pericolo la sicurezza dei cittadini e arrecano danni incalcolabili all’ecosistema e all’economia locale.

«L’operazione condotta dai Carabinieri Forestali – dichiara il sindaco Poli Bortone -rappresenta un esempio concreto di professionalità, dedizione e presidio del territorio. A nome dell’intera comunità leccese rivolgiamo il nostro più sincero ringraziamento al colonnello Ruggiero Capone e a tutti i militari che hanno partecipato alle attività investigative e operative. La tutela dell’ambiente e la prevenzione degli incendi boschivi costituiscono una priorità assoluta e richiedono un impegno costante da parte delle istituzioni e delle forze dell’ordine».

«Chi colpisce il patrimonio naturalistico del Salento colpisce un bene comune che appartiene a tutti. Per questo motivo – continua l’assessore Capoccia – è fondamentale che ogni episodio venga perseguito con fermezza e che si continui a investire nella prevenzione, nel controllo del territorio e nella sensibilizzazione dei cittadini. L’azione svolta dall’Arma dei Carabinieri dimostra che lo Stato è presente e vigila con attenzione a difesa dell’ambiente e della legalità».

L’amministrazione comunale rinnova pertanto la propria gratitudine ai Carabinieri Forestali per il lavoro quotidiano svolto a tutela del territorio e conferma la massima collaborazione istituzionale per contrastare ogni forma di aggressione all’ambiente e al patrimonio naturalistico della città e delle sue marine.