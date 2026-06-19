“Autovelox nascosto dietro la siepe” sulla Melendugno-Torre Dell’Orso, il sindaco: “Tutto legale, per evitare altri incidenti”

MELENDUGNO – L’autovelox spunta all’improvviso dietro una siepe, all’interno di un terreno che agli utenti della strada sembra appartenere a un privato, lungo la strada che collega Melendugno a Torre dell’Orso, e sui social si scatena immediatamente il dibattito. È tutto vero e sarà operativo dal primo di luglio, come annuncia il sindaco Maurizio Cisternino. C’è chi parla di una misura necessaria per la sicurezza stradale e chi, invece, punta il dito contro una collocazione giudicata poco visibile e una segnalazione ritenuta insufficiente. Le fotografie diffuse nelle ultime ore hanno fatto rapidamente il giro della rete, alimentando proteste, dubbi e accuse di voler fare cassa attraverso le sanzioni agli automobilisti nel periodo più trafficato e turistico.

Tra i commenti più critici c’è quello di un cittadino che contesta apertamente la scelta effettuata dall’amministrazione comunale: “Ma è legale installare un autovelox in proprietà privata, con zero visibilità, su una strada completamente buia e inoltre non segnalato anticipatamente da segnalatore luminoso lampeggiante? Le solite cose fatte all’italiana. Spero venga subito modificato, altrimenti i reclami saranno veramente tanti! Ma perché le cose non vengono fatte nel modo giusto? Le cose o si fanno bene o non si fanno”. Un malcontento condiviso da numerosi utenti che lamentano soprattutto il deficit di segnalazione preventiva e la difficoltà di individuare il dispositivo durante la marcia, soprattutto nelle ore serali. Qualcuno, vedendo le immagini, ha addirittura pensato inizialmente a una bufala o a un fotomontaggio.

A spegnere ogni dubbio è però il sindaco di Melendugno, Maurizio Cisternino, che conferma l’installazione del rilevatore e respinge con decisione le accuse. “Intanto lì c’è un’ordinanza prefettizia che ci consente di installarlo: quella strada ha visto morire delle persone nel corso di questi ultimi anni ed è molto pericolosa. Lo stiamo facendo per salvaguardare gli utenti che percorrono quella strada, visto che in molti non rispettano i limiti di velocità. È tutto a norma. Chi si esprime non ha qualifiche per esprimersi. Il Comune di Melendugno si muove nella legalità per salvaguardare gli automobilisti che si muovono su una strada molto pericolosa. Bisogna tenere conto che siamo su una strada provinciale, che già consentiva l’uso di autovelox, anche se non ne abbiamo mai messi di fissi. Stiamo cercando di limitare pericolosi incidenti. Su quella strada spesso la Polizia Provinciale interveniva con l’autovelox mobile”.

Le parole del primo cittadino spostano dunque il confronto su un tema più ampio: quello della sicurezza. Il tratto stradale che conduce alla marina di Torre dell’Orso è infatti particolarmente trafficato durante la stagione estiva e, secondo l’amministrazione, negli anni è stato teatro di incidenti anche gravi. Da qui la scelta di installare un sistema di controllo permanente della velocità per cercare di ridurre comportamenti pericolosi e contenere il numero dei sinistri. Le spiegazioni del Comune, tuttavia, non sembrano aver placato le polemiche. Sui social continua a rimbalzare la convinzione di molti cittadini che la collocazione dell’autovelox, nascosto alla vista da vegetazione e proprietà private, finisca per trasformare uno strumento di prevenzione in una sorta di trappola per automobilisti. Altri chiedono verifiche sulla segnaletica e sulle modalità di installazione, sostenendo che la sicurezza stradale debba passare prima di tutto attraverso una comunicazione chiara e una segnalazione inequivocabile della presenza dei controlli.

Il confronto resta aperto ed è altissima la probabilità che, se dovessero fioccare le multe, la partita continuerà nei tribunali.