Corigliano lancia “tutti al tavolo”: il gioco per combattere l’isolamento giovanile

CORIGLIANO D’OTRANTO – Approvato dalla Giunta Comunale il progetto sperimentale che coinvolge bar, pub e ristoranti per promuovere la socializzazione tra adolescenti e giovani. Il Comune di Corigliano d’Otranto avvia il progetto sperimentale “Tutti al Tavolo. Giochi per una nuova società”, un’iniziativa innovativa pensata per contrastare il crescente fenomeno del ritiro sociale e dell’isolamento adolescenziale attraverso la valorizzazione della socialità nei luoghi della vita quotidiana.

Il progetto nasce dall’osservazione di un fenomeno sempre più diffuso: ragazzi e ragazze che, pur condividendo gli stessi spazi fisici, vivono relazioni sempre più mediate dagli schermi digitali. Smartphone e social network rappresentano strumenti importanti di comunicazione e creatività, ma quando diventano l’unica modalità di relazione rischiano di impoverire il dialogo, la condivisione e l’incontro reale.

Per questo motivo l’Amministrazione Comunale ha deciso di promuovere una nuova forma di socialità diffusa, coinvolgendo attivamente i pubblici esercizi del territorio. Bar, pub e ristoranti potranno aderire alla rete “Tutti al Tavolo”, mettendo a disposizione spazi dedicati ai giochi da tavolo e alle attività ludiche di gruppo, trasformando momenti ordinari di incontro in occasioni concrete di relazione e partecipazione.

“Vogliamo offrire ai giovani nuove opportunità per stare insieme, dialogare e costruire relazioni autentiche. Il gioco rappresenta uno strumento semplice ma estremamente efficace per abbattere le barriere sociali, favorire l’inclusione e restituire valore alla presenza reciproca”, sottolinea l’Amministrazione Comunale.

L’iniziativa si sviluppa attorno a cinque parole chiave che ne rappresentano la filosofia: socialità contro isolamento, realtà contro virtualità, dialogo contro silenzio, virtù contro dipendenza digitale e spazi aperti contro spazi chiusi. Attraverso il gioco si intende promuovere l’ascolto, la collaborazione, il rispetto delle regole e il piacere della condivisione. Nelle prossime settimane sarà pubblicata una manifestazione di interesse rivolta ai gestori di pubblici esercizi interessati a partecipare al progetto e a diventare parte di una rete territoriale impegnata nella promozione del benessere giovanile.

L’obiettivo è costruire una comunità sempre più attenta ai bisogni delle nuove generazioni, capace di contrastare le solitudini e di valorizzare i luoghi della socialità come spazi educativi e di crescita collettiva. Con “Tutti al Tavolo”, Corigliano d’Otranto sceglie di investire nelle relazioni umane, trasformando il gioco in uno strumento di cittadinanza attiva e di coesione sociale.