Presentato il Bilancio di Esercizio 2025 di SGM: utile di 559mila euro

Si chiude con risultati positivi il bilancio di esercizio 2025 di SGM Spa, la società partecipata al 100% dal Comune di Lecce che gestisce il trasporto pubblico urbano e suburbano, la sosta tariffata e i parcheggi di interscambio cittadini.

Il bilancio registra un utile netto pari a 558.719 euro, destinato integralmente, dall’Assemblea dei Soci, a riserva straordinaria. Il risultato conferma il consolidamento economico-finanziario della società e il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni.

Nel 2025 il Valore della Produzione Operativa ha raggiunto 11,58 milioni di euro, facendo segnare il miglior risultato degli ultimi sei anni. SGM continua a svolgere un ruolo centrale nella mobilità urbana della Città di Lecce. Nel corso del 2025 ha garantito oltre 2,19 milioni di chilometri-vettura, servendo una rete di 136 chilometri, con 300 fermate, attraverso una flotta composta da 58 autobus e 11 filobus. I passeggeri trasportati hanno raggiunto quota 1,67 milioni, confermando il trend in crescita registrato negli ultimi anni.

Importanti anche i risultati nel settore della sosta tariffata, dove la società gestisce circa 6.500 stalli su strada e 140 parcometri. La crescita dell’utilizzo delle applicazioni digitali per il pagamento della sosta ha rappresentato uno degli elementi più significativi dell’evoluzione del servizio.

Sul fronte organizzativo, SGM conta un organico di 147 dipendenti, distribuiti tra personale amministrativo, operatori di esercizio, addetti alla mobilità e personale tecnico di officina, a conferma dell’importante funzione occupazionale svolta dall’azienda sul territorio.

Particolare attenzione continua a essere dedicata dalla Società alla qualità dei servizi e ai sistemi di gestione certificati. SGM, infatti, mantiene attive le certificazioni ISO in materia di qualità, ambiente, sicurezza sul lavoro, sicurezza stradale e prevenzione della corruzione, mentre sono in corso di acquisizione ulteriori certificazioni relative alla parità di genere, alla qualità dei servizi di trasporto pubblico e alla sicurezza delle informazioni.

Positivi anche i risultati dell’indagine di customer satisfaction: il servizio SGM ha ottenuto un voto medio di 7,1 su 10, con l’86,8% delle valutazioni comprese tra 6 e 10, dato che evidenzia un buon livello di soddisfazione da parte dell’utenza.

Il bilancio 2025 conferma, dunque, la solidità della società e la capacità di coniugare equilibrio economico, qualità dei servizi e investimenti nell’innovazione, contribuendo allo sviluppo di un sistema di mobilità urbana sempre più efficiente e sostenibile per la città di Lecce.

“Sono contenta che una società in house non solo non abbia debiti, ma anzi abbia un utile. Fatto non scontato – ha evidenziato il Sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone. Come è importante sottolineare che siamo orgogliosi di sapere che SGM garantisce il lavoro a 147 persone, con la prospettiva di arrivare a 180, creando nuovi posti di lavoro. In questi due anni SGM ha dedicato tanto impegno soprattutto per cercare, insieme con l’amministrazione comunale, di far comprendere che una città è civile nella misura in cui si misura con il trasporto pubblico. È vero che sono stati diminuiti gli stalli in strada, ma contestualmente sono stati aumentati i parcheggi. L’Amministrazione fa il suo dovere nel fornire un servizio pubblico e SGM, da parte sua, sta facendo il suo dovere, cercando di rispettare il piano finanziario concordato con l’amministrazione comunale. Abbiamo partecipato a un bando, non per mettere qualche filo in più (che resta un fatto residuale) ma per poter garantire, nel caso in cui vincessimo, una nuova organizzazione del servizio di trasporto, una nuova sede e nuovi spazi per azienda e lavoratori”.

“I risultati del bilancio 2025 – sottolinea il Presidente Damiano D’Autilia – confermano la solidità economica e gestionale della nostra società e rappresentano il frutto dell’impegno quotidiano di tutte le lavoratrici e i lavoratori di SGM. L’utile conseguito, insieme alla crescita del valore della produzione e al mantenimento di elevati standard qualitativi, testimonia la capacità dell’azienda di coniugare efficienza, sostenibilità e servizio pubblico. Continueremo a investire nell’innovazione, nella qualità dei servizi e nella valorizzazione del capitale umano, con l’obiettivo di rendere la mobilità urbana di Lecce sempre più moderna, accessibile e rispondente alle esigenze dei cittadini e dei visitatori”.