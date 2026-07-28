Mister Castelluzzo torna in panchina dopo la malattia: «Ho vinto la partita più importante. Il Lecce mi è stato vicino come una famiglia»

La storia di Paolo Castelluzzo è una storia di forza, coraggio e resilienza. Il Lecce lo ha aspettato per un anno, standogli accanto nel momento più difficile, quando il calcio aveva dovuto lasciare spazio alla battaglia più importante: quella contro una brutta malattia, affrontata e superata con determinazione e grande volontà. Un gesto di straordinario valore umano da parte della società giallorossa, che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno all’allenatore e che, una volta superata la fase più delicata, lo ha immediatamente riaccolto rimettendolo al centro del progetto alla guida dell’Under 15. Anche nella stagione precedente, nonostante le difficoltà legate al percorso di salute, il club aveva scelto di confermare la fiducia in Castelluzzo, mantenendolo sotto contratto. Una dimostrazione concreta di vicinanza e riconoscenza, un gesto che racconta i valori di una società capace di andare oltre il campo e i risultati sportivi. Un segnale forte voluto dal presidente Saverio Sticchi Damiani, che ha dimostrato ancora una volta attenzione e sensibilità nei confronti delle persone prima ancora che dei professionisti.

Mister Castelluzzo, lei ha vinto la partita più importante: quella con la vita. Cosa si prova a tornare in campo tra i suoi ragazzi?

“Sono davvero molto felice, perché sento di dovere tanto al presidente Sticchi Damiani, ai direttori e ai responsabili del settore giovanile, che mi sono sempre stati vicini. Mi hanno fatto sentire parte di una famiglia, trattandomi sempre come un componente importante del gruppo. Sono riuscito a vincere una sfida molto significativa e questo mi rende particolarmente orgoglioso”.

Qual è l’obiettivo della nuova stagione?

“Il nostro obiettivo è continuare a far crescere il settore giovanile attraverso un percorso di sviluppo dei ragazzi, con l’ambizione di accompagnarli un domani fino alla Primavera e, perché no, anche alla prima squadra. Vogliamo far crescere tutto il movimento giovanile. Il presidente è molto attento a questo aspetto e anche il lavoro dei direttori D’Amble e Lillo è fondamentale: stanno mettendo a disposizione tutte le risorse necessarie per permetterci di lavorare nel migliore dei modi e raggiungere risultati importanti. Senza dimenticare il contributo prezioso del professor Bardicchia, coordinatore dei preparatori atletici, che svolge un lavoro di grande valore”.

Nel passato recente il settore giovanile del Lecce è stato attaccato perché prediligerebbe giocatori stranieri. Che idea si è fatta?

“Furono critiche insensate e prive di fondamenta. Per quanto ci riguarda, siamo costantemente impegnati per valorizzare i talenti del territorio. La dimostrazione è il percorso di Lupo, diventato campione d’Europa con la Nazionale Under 17. Siamo molto attenti alle risorse presenti sul territorio: abbiamo un’area scouting che monitora e attenzione continuamente tanti ragazzi, senza però trascurare anche la possibilità di inserire e valorizzare giovani provenienti dall’estero”.

Nel calcio moderno ormai da anni si punta sul giovane dotato fisicamente a scapito dell’estro. Come la pensa a tal proposito?

“Dedichiamo grande attenzione alla crescita delle qualità tecniche dei ragazzi, perché per noi la tecnica individuale rappresenta un aspetto fondamentale. Il calcio negli ultimi anni ha cambiato profondamente identità: con l’evoluzione della costruzione dal basso il gioco è diventato più dinamico, si ricorre meno al lancio lungo e si richiedono maggiori capacità fisiche e atletiche. Nonostante questo, continuiamo a credere fortemente nella valorizzazione delle abilità tecniche individuali e nel talento dei singoli giocatori”.

Potrebbe fornirci qualche esempio?

“Un esempio concreto è dimostrato da Lorenzo Cipressa, classe 2011. Un ragazzo di Aradeo che ha svolto con noi tutto il percorso nelle categorie giovanili. Pur non avendo una struttura fisica imponente, possiede qualità tecniche importanti dimostrando di competere al pari di giocatori più grandi della sua età. Un altro esempio è Emanuele Persano, classe 2009 e leccese: ha un ottimo fisico, ma soprattutto grandi qualità tecniche, una notevole capacità di calciare con il sinistro e abilità nel dribbling. Oggi gioca in Primavera, a conferma del valore del percorso che portiamo avanti”.