Pnrr, Lecce rispetta i tempi: ultimati i lavori sulla circonvallazione

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LECCE – Oggi, in coincidenza con la scadenza cruciale per i progetti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il Comune di Lecce taglia un traguardo fondamentale sul fronte delle infrastrutture e del decoro urbano. Sono stati ufficialmente consegnati i lavori di riqualificazione della circonvallazione, un intervento imponente che ridisegna la mobilità e la sicurezza dell’anello viario interno.

​A tracciare il bilancio del cantiere è il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Lecce, Roberto Giordano Anguilla:

​”Oggi è un giorno importante per Lecce. Nel giorno esatto della scadenza dei termini PNRR, possiamo dire con orgoglio di aver completato uno degli interventi più strategici per la nostra comunità: la riqualificazione complessiva della circonvallazione. Siamo di fronte al completamento di un anello interno che oggi conta ben 9 chilometri di asfalto completamente nuovo, per una superficie totale di 90.000 metri quadrati”.

​Un’opera che non si è limitata al solo rifacimento del manto stradale, ma che ha messo al centro l’accessibilità, il verde urbano e l’ammodernamento dei sottoservizi:

​”Abbiamo dato una risposta concreta sul fronte dell’abbattimento delle barriere architettoniche – spiega il Vicesindaco – grazie alla realizzazione di oltre 175 rampe e alla riqualificazione di quasi 5.000 metri quadri di marciapiedi, che ora corrono lungo i 9 chilometri della circonvallazione con una larghezza standard di un metro e mezzo.

​Un plauso va fatto alla perfetta coordinazione con gli enti esterni: contemporaneamente ai nostri cantieri, hanno lavorato Enel e Acquedotto Pugliese, permettendoci di adeguare e rinnovare i sottoservizi in modo definitivo. La sicurezza stradale è stata potenziata con nuova segnaletica orizzontale e verticale, nuove fermate dei bus e la messa in sicurezza di incroci cruciali come quelli di via Gentile e via Ugo Foscolo, dove sono state realizzate apposite isole pedonali”.

​L’assessore ha poi fornito alcune precisazioni tecniche e cronologiche cruciali riguardanti il verde e l’ultimo lotto di viale Rossini:

​”Il progetto prevede l’inserimento di 30 nuove alberature. Ci tengo a specificare che la loro piantumazione avverrà al termine dei grandi caldi estivi, per garantire l’attecchimento e la crescita sana delle piante.

Per quanto riguarda il tratto di Viale Rossini, i lavori verranno completati dopo il 15 luglio. In quel punto, infatti, l’intervento si interseca con un finanziamento regionale per una pista ciclabile: abbiamo scelto di operare dopo metà luglio nel pieno rispetto della legge e della tutela della biodiversità, attendendo il termine del periodo di nidificazione degli uccelli”.

​In chiusura, il vicesindaco Giordano Anguilla ha voluto tributare un ringraziamento corale alla macchina tecnica e amministrativa che ha reso possibile il rispetto della scadenza:

​”È stato un lavoro straordinario, pazzesco, durato due anni. Io oggi ho solo la fortuna e l’onore di tagliare questo nastro, ma il merito va a una squadra incredibile che ha affrontato e superato sfide complessissime lavorando incessantemente. Il mio ringraziamento va all’impresa Panarese, capofila del raggruppamento di imprese, alla Direzione Lavori con il dottor Andrea Enrico e il geometra Paladini, al mio RUP, al dirigente ingegner Giovanni Puce e a tutti i lavoratori impegnati sul campo. Senza di loro, questo traguardo non sarebbe stato possibile”.