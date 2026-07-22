Venerdì 24 luglio al Castello Carlo V di Lecce fa tappa il festival “Il Cammino Celeste”

LECCE – Venerdì 24 luglio alle 21 (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 3514941192), fa tappa al Castello Carlo V di Lecce l’undicesima edizione del festival Il Cammino Celeste che, nella Cappella di San Francesco, ospiterà La Cantiga de la Serena in formazione duo con Giorgia Santoro e Fabrizio Piepoli per la presentazione del progetto “Ave Eva. Nel nome della Madre”.

Nato nel 2016 da un’idea della flautista e compositrice Giorgia Santoro, che ne cura la direzione artistica, Il Cammino Celeste valorizza le vie percorse nei secoli dai pellegrini diretti verso Gerusalemme, con particolare attenzione all’itinerario che dal porto di Brindisi conduce fino a Santa Maria di Leuca. Il festival mette così in relazione musica, comunità, luoghi di culto, beni culturali e paesaggi, invitando il pubblico a vivere il territorio attraverso un’esperienza lenta e condivisa.

La Cantiga de la Serena si dedica da anni alla ricerca, al recupero e alla rielaborazione della musica antica del bacino del Mediterraneo, promuovendo il dialogo culturale tra Oriente e Occidente. Rosa, Vergine, Madre, Regina, Stella e Luce sono alcune delle immagini che attraversano il concerto, evocando le molteplici forme del sacro femminile. Canti devozionali, liturgici e paraliturgici, brani di tradizione popolare e composizioni d’autore scorrono come i grani di un rosario millenario, nel quale l’antico culto della Dea Madre incontra il Cristianesimo delle origini. Nella penombra dei monasteri, sugli antichi sagrati in festa o lungo le vie percorse all’alba dai pellegrini, il canto rivolto alla Madre diventa preghiera, gratitudine, rifugio e speranza.

Alle 20, prima dello spettacolo, sarà possibile partecipare a una visita guidata speciale nel Castello Carlo V, il più grande castello di Puglia e uno dei monumenti simbolo di Lecce. Il percorso condurrà il pubblico tra storia, architettura e memoria, alla scoperta delle tracce medievali, della fortezza cinquecentesca voluta dall’imperatore Carlo V e delle trasformazioni che hanno segnato nei secoli il rapporto tra il maniero, la città e il territorio salentino. Il ticket per la visita guidata è di 8 euro. Informazioni e prenotazioni al numero 3514941192.

È aperta al pubblico, nei sotterranei del Castello Carlo V, la mostra “La materia dei sogni. Mondi e visioni dall’opera di Shakespeare”, un progetto originale interdisciplinare e internazionale, promosso da Castello Svevo di Bari – Direzione regionale Musei nazionali Puglia, a cura di Peter Bottazzi e Silvia Rigon, realizzato con la consulenza scientifica di Michael Dobson, direttore dello Shakespeare Institute, in cui teatro, arti visive, installazioni e ricerca storica si intrecciano in un percorso capace di “mettere in scena” l’opera del grande drammaturgo inglese attraverso tecnologie e linguaggi contemporanei in modo accessibile, inclusivo e innovativo.

L’esposizione si sviluppa attraverso sette grandi installazioni, ognuna concepita come una diversa porta d’accesso alla ricchezza dell’opera shakespeariana. Poesia, dialogo, monologo e canto diventano strumenti per restituire la complessità della produzione del drammaturgo in un ambiente multidisciplinare dove le sue parole tornano a risuonare in forme contemporanee.

L’obiettivo del progetto è trasformare la visita in un’esperienza emozionale ed emozionante ma anche didattica e formativa, nella quale rigore scientifico e creatività artistica si incontrano. (Infoi: https://www.ilcastellodilecce.it/la-materia-dei-sogni/)

Prosegue fino al 23 agosto, nelle sale del primo piano e nella Torre Magistra, anche la mostra “Bella figura. Pittura italiana d’oggi”, curata da Camillo Langone. Quarantasei opere di pittura figurativa contemporanea, declinata secondo i filoni del Moderno, dell’Eterno, del Ritratto e dell’Arte Sacra.

Il Castello Carlo V è aperto al pubblico tutti i giorni salvo il lunedì con turni di visite guidate quotidiani alle 10.30, 11.30, 12.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00.

Si ricorda che, presentando il ticket d’ingresso dell’Anfiteatro romano di Piazza Sant’Oronzo, si ha diritto all’accesso al tour di visita del Castello Carlo V a 8 euro invece di 10.

Le info complete sulle visite, sulle mostre e sulle attività al Castello Carlo V sul sito www.ilcastellodilecce.it e i biglietti sono disponibili nella sezione “Orari e biglietti”. A questo link è possibile trovare tutti i canali sui quali seguire le attività del Castello Carlo V di Lecce: linktr.ee/carlovlecce.