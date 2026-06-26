Caricare il cellulare tutta la notte rovina davvero la batteria? Ecco cosa c’è di vero

Ogni settimana qualcuno entra nel mio negozio e mi chiede: “Marco, è vero che lasciare il telefono in carica tutta la notte rovina la batteria?”

È una domanda che sento da anni e che, ancora oggi, continua a dividere utenti, tecnici e appassionati di tecnologia. Negli ultimi giorni il tema è tornato al centro del dibattito anche sui social e questo mi ha spinto a fare chiarezza, basandomi non solo sulla mia esperienza, ma anche su ciò che dichiarano i produttori.

La convinzione che lasciare il telefono collegato al caricabatterie per tutta la notte danneggi inevitabilmente la batteria è uno dei miti più diffusi. Ma la realtà è più complessa.

Come funziona davvero la ricarica

Gli smartphone moderni utilizzano batterie agli ioni di litio, progettate per essere gestite da sofisticati sistemi elettronici.

Quando un iPhone raggiunge il 100%, ad esempio, non continua a caricare la batteria senza sosta per tutta la notte. Il sistema interrompe e gestisce automaticamente la ricarica, riattivandola solo quando necessario.

Apple ha inoltre introdotto la funzione “Ricarica ottimizzata”, studiata proprio per imparare le abitudini dell’utente e completare la ricarica al 100% poco prima che il dispositivo venga normalmente scollegato.

L’obiettivo è ridurre il tempo trascorso al 100%, contribuendo a limitare l’usura della batteria nel lungo periodo.

Quindi è sbagliato lasciare il telefono in carica mentre dormiamo?

La risposta è no, almeno nella maggior parte dei casi.

Se fosse realmente dannoso caricare uno smartphone fino al 100%, i produttori non configurerebbero i dispositivi per farlo automaticamente. Al contrario, progettano sistemi intelligenti proprio per consentire agli utenti di lasciare il telefono in carica durante la notte senza particolari preoccupazioni.

Questo non significa che la batteria sia eterna. Significa semplicemente che la ricarica notturna, di per sé, non rappresenta il principale fattore di deterioramento.

Il vero nemico della batteria

Nella mia esperienza, maturata osservando migliaia di smartphone passati nei laboratori di SOS Informatic, il problema più frequente è un altro: il calore.

Lasciare il telefono esposto al sole, utilizzare caricabatterie di scarsa qualità, giocare o eseguire operazioni molto pesanti durante la ricarica oppure impedire una corretta dissipazione del calore sono comportamenti che possono incidere molto più della semplice ricarica notturna.

E la famosa regola dell’80%?

È vero che mantenere la batteria tra il 20% e l’80% può contribuire, nel lungo periodo, a ridurne l’usura.

Ma questo non significa che caricare abitualmente il telefono fino al 100% sia un errore o che lasciarlo collegato durante la notte rovini automaticamente la batteria.

Sono due concetti diversi che troppo spesso vengono confusi.

L’importanza di distinguere i fatti dai falsi miti

La tecnologia evolve rapidamente e, insieme ad essa, dovrebbero evolvere anche le nostre convinzioni.

Ogni giorno incontro persone che modificano le proprie abitudini per paura di compromettere la batteria del telefono, quando in realtà gli smartphone moderni sono stati progettati proprio per gestire queste situazioni in modo intelligente.

Il mio consiglio è semplice: utilizziamo caricabatterie di qualità, evitiamo il surriscaldamento del dispositivo e affidiamoci a informazioni basate sui fatti, non sui luoghi comuni.

Perché conoscere meglio il proprio smartphone significa farlo durare più a lungo e utilizzarlo con maggiore serenità.