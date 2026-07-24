Ecoeuro apre a Lecce: nuova sede all’Ecotekne, obiettivo hub per innovazione e alta formazione nell’autodemolizione

LECCE – Una nuova sede nel Salento per rafforzare la presenza sul territorio e costruire un punto di riferimento dedicato all’innovazione, alla formazione e alla digitalizzazione nel settore delle autodemolizioni. Ecoeuro, società di servizi attiva dal 1999 nella filiera dei veicoli a fine vita, ha inaugurato questa mattina i nuovi uffici di Lecce, all’interno del campus universitario Ecotekne, in via Monteroni. Dopo l’esperienza maturata nel Nord Italia e la sede di Modena, la società sceglie dunque Lecce per ampliare la propria attività e avvicinarsi agli operatori del Mezzogiorno, puntando anche sulla collaborazione con il mondo accademico e sulle nuove tecnologie. L’azienda opera da oltre venticinque anni al fianco delle imprese dell’autodemolizione, offrendo consulenza tecnica e gestionale, soluzioni ambientali e strumenti tecnologici per la corretta gestione dei veicoli fuori uso, con particolare attenzione alla tracciabilità dei processi e agli obiettivi di recupero e riciclaggio previsti dalla normativa.

Al taglio del nastro hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, dell’università, del mondo delle imprese e degli operatori del settore. A rappresentare il Comune di Lecce è stato il vicesindaco Roberto Giordano Anguilla. Presente anche l’onorevole Andrea Caroppo, insieme ai rappresentanti del Dhitech e al presidente di Ecoeuro Antonello Di Mauro. Tra gli ospiti per l’inaugurazione di oggi anche Pierpaolo Tondo, amministratore di Pronto Strade, a testimonianza di un confronto che punta a mettere in rete competenze diverse e realtà impegnate nei servizi collegati alla mobilità e alla filiera automobilistica. La scelta di insediarsi proprio nel campus Ecotekne evidenzia la volontà di creare un collegamento stabile tra impresa, ricerca e formazione, trasformando la nuova sede in qualcosa di più di un semplice presidio operativo.

A indicare la direzione del progetto è il direttore generale Alvise Marzo: “Vogliamo creare un hub per l’innovazione e l’alta formazione. Abbiamo già coinvolto l’Università del Salento e siamo determinati a costruire nuove sinergie per migliorare i servizi nel settore delle autodemolizioni”. Una prospettiva che guarda alla crescita delle competenze professionali e all’evoluzione di un comparto chiamato a confrontarsi con normative ambientali sempre più stringenti, nuovi modelli di economia circolare e una crescente digitalizzazione delle procedure.

Alla cerimonia era presente anche l’amministratore delegato Ferruccio Miotto, esperto di digitalizzazione e di software applicati al mondo dell’autodemolizione. Proprio l’innovazione tecnologica rappresenta uno degli assi sui quali Ecoeuro intende sviluppare la presenza leccese: strumenti digitali, gestione dei dati, tracciabilità e formazione specialistica possono diventare elementi centrali per rendere più efficienti le attività degli operatori e accompagnare la trasformazione dell’intera filiera. Nel documento di presentazione della nuova sede, la società sottolinea infatti l’esperienza maturata a livello nazionale nell’implementazione di soluzioni ambientali, operative e tecnologiche e la volontà di consolidare il rapporto con il territorio, rafforzando il supporto alle imprese locali.

L’apertura di Lecce segna così una nuova tappa nel percorso di crescita della società. L’obiettivo dichiarato è creare attorno alla sede salentina una rete capace di coinvolgere università, istituzioni, imprese e associazioni di settore, facendo dell’Ecotekne un luogo di incontro tra ricerca, alta formazione e applicazioni concrete. Una sfida che parte dal settore delle autodemolizioni, ma che guarda più in generale alla sostenibilità, all’economia circolare e alla capacità di innovare servizi e processi attraverso nuove competenze e tecnologie.