Randagismo, un convegno per capire ruolo e compiti della Polizia Locale

NARDO‘ (Lecce) – Quali sono i compiti effettivi della Polizia Locale nella gestione del randagismo canino e felino? Come sono cambiati alla luce delle recenti novità normative? Attorno a questi interrogativi e alle relative risposte ruota il convegno sul tema Il ruolo della Polizia Locale nella gestione del randagismo canino e felino nella regione Puglia, in programma mercoledì 10 giugno alle ore 8:30 al Teatro Comunale. Un momento di alta formazione e confronto per gli agenti di Polizia Locale del Salento, dedicato appunto al ruolo strategico degli stessi nella tutela del benessere animale e della sicurezza pubblica. Un’iniziativa condivisa da Comune di Nardò, Asl Lecce e Provincia di Lecce.

La riflessione riguarderà norme e regole del settore, soprattutto la legge n. 281/91, la storica legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, la legge della Regione Puglia n. 2/2020 relativa al controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione, infine un’altra legge recentissima, la n. 82/2025, (nota come “Legge Brambilla”), considerata una riforma epocale del settore.

Interverranno per un saluto il sindaco Pippi Mellone, l’assessore con delega al Randagismo Pierpaolo Giuri, il consigliere delegato alla Polizia Locale Gabriele Mangione. Introdurrà i lavori il Comandante della Polizia Locale Cosimo Tarantino, mentre le relazioni saranno affidate al direttore dell’area A Asl Lecce Nord Giovanni Tortorella, il direttore dell’area C Asl Lecce Nord Daniele Tondo, il direttore dell’UOC SIAVA Sud Asl Lecce Remigio Venuti, il direttore dell’UOC SIAVC Sud Asl Lecce Vittorio Meraglia, il responsabile UOS Nardò Copertino Galatina Asl Lecce Edoardo Maria Fiore e la responsabile UOS SIAVA Asl Lecce Simonetta Rizzo. Modererà i lavori il dirigente del settore Polizia Municipale di Lecce Donato Zacheo.

“Rispetto al randagismo – dice l’assessore Pierpaolo Giuri – è necessario fare un po’ di chiarezza sulle regole, anche alla luce delle novità normative degli ultimi tempi. Capire esattamente il ruolo della Polizia Locale, con i compiti e le responsabilità precise, credo sia un’esigenza diffusa per gli agenti. In relazione soprattutto ad un sistema che ha giustamente fatto crescere la responsabilità collettiva e individuale verso cani e gatti randagi. E anche l’amministrazione comunale ha intensificato impegno e attenzione, anche grazie alla collaborazione con i volontari, che fanno un lavoro encomiabile”.

“Il convegno è un’iniziativa molto interessante e utile – aggiunge il consigliere delegato alla Polizia Locale Gabriele Mangione – un momento di alta formazione più che mai necessario per fare luce sui compiti effettivi dei nostri agenti rispetto alla complessa questione del randagismo canino e felino. Complimenti al nostro Corpo, che ancora una volta dimostra sensibilità e lungimiranza sui temi che riguardano l’attività e l’operatività quotidiane, in questo caso specifico su una problematica urgente e abbastanza difficile”.

È possibile iscriversi al convegno attraverso il link https://forms.gle/TesiadX3LDwfdn5Q9 o inquadrando il QrCode presente sulla locandina. Per informazioni basta chiamare i numeri di telefono 0833 838621 e 340 8539840 o scrivere all’indirizzo di posta elettronica polizialocale@comune.nardo.le.it. Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato.