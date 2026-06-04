Sabato 6 giugno la “Fisica Sognante” di Benuzzi arriva Surbo per avvicinare i giovani alle discipline Steam

LECCE – Uno spettacolo di divulgazione scientifica che unisce fisica, matematica, teatro e giocoleria, e che vuole trasformare concetti complessi in un’esperienza coinvolgente e accessibile a studenti, famiglie e cittadini, mostrando come la conoscenza può essere anche meraviglia, creatività e divertimento.

E’ questo il senso di “Fisica Sognante”, l’evento promosso dal Comune di Surbo, in collaborazione con l’Istituto Ampolo Springer e l’Associazione Grandi Menti, e con il patrocinio, tra gli altri, della Provincia di Lecce.

Lo spettacolo andrà in scena sabato 6 giugno, a partire dalle ore 20, nel cortile della Scuola Primaria “Vincenzo Ampolo” a Surbo e vedrà protagonista Federico Benuzzi, giocoliere professionista, docente di matematica e fisica, attore, che ha unito questi diversi mondi nel mestiere della divulgazione scientifica, dando vita a conferenze-spettacolo, lezioni-teatralizzate e diverse pubblicazioni.

L’evento è stato presentato questa mattina a Palazzo Adorno a Lecce dal sindaco di Surbo Oronzo Trio, insieme alla vice sindaca Maria Antonietta Pareo, dagli assessori Pierluigi Bianco e Adelmo Carlà, e per l’Istituto Ampolo Springer dalla professoressa Caterina Perrone.

“Fisica Sognante” rappresenta una delle prime iniziative del progetto “Surbo Città STEAM”, promosso dal Comune di Surbo con l’obiettivo di diffondere la cultura scientifica e tecnologica sul territorio e favorire la crescita delle competenze creative e innovative delle nuove generazioni.