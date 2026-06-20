Salento: il proprietario è sotto la doccia, i ladri lo rinchiudono e svaligiano l’abitazione

TUGLIE (Lecce) – Forse erano convinti che il proprietario di casa non ci fosse, ma quando hanno fatto irruzione e scoperto che stesse sotto la doccia, lo hanno rinchiuso in bagno per agire indisturbati.

Il furto si è consumato intorno alle 21.30 in un appartamento di Tuglie, dove cinque individui si sarebbero introdotti approfittando dell’orario serale, probabilmente certi di non trovare nessuno all’interno. La presenza del proprietario, invece, ha cambiato i loro piani, spingendoli a chiuderlo nel bagno per guadagnare tempo e muoversi liberamente nell’abitazione.

Durante la permanenza all’interno dell’appartamento, i malviventi hanno messo a soqquadro le stanze, rovistando tra mobili e cassetti alla ricerca di denaro e oggetti di valore facilmente trasportabili. In pochi minuti hanno raccolto diversi beni, tra cui piccoli elettrodomestici e altri oggetti domestici, per poi darsi alla fuga. Solo dopo il proprietario è riuscito a liberarsi e a lanciare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sannicola insieme ai militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Gallipoli, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per risalire ai responsabili, anche attraverso l’analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.