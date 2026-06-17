“Salice Comunità che Legge” 2026: al via l’edizione con Alessandro Cecchi Paone e il libro “AI per tutti”

SALICE SALENTINO (Lecce) – Sarà il giornalista, divulgatore scientifico e volto noto della televisione italiana Alessandro Cecchi Paone ad inaugurare l’edizione 2026 di “Salice Comunità che Legge”, la rassegna culturale promossa dal Comune di Salice Salentino e dedicata alla promozione della lettura, del confronto e della crescita culturale della comunità.

L’appuntamento è fissato per il 19 giugno alle ore 20:30, presso il Chiostro del Convento, dove l’autore presenterà il suo libro “AI PER TUTTI”, scritto in collaborazione con un’intelligenza artificiale.

Il volume propone un viaggio divulgativo nel mondo dell’Intelligenza Artificiale, affrontando con linguaggio semplice e accessibile temi di grande attualità: dal lavoro alla vita quotidiana, dalle trasformazioni digitali alle implicazioni etiche e sociali delle nuove tecnologie.

Da anni impegnato nella divulgazione scientifica, Cecchi Paone ha contribuito a rendere comprensibili al grande pubblico temi complessi, promuovendo una cultura della conoscenza e della consapevolezza.

Due giorni dopo, il 21 giugno alle ore 19:00, spazio alla valorizzazione degli autori del territorio con la scrittrice salicese Valeria Cagnazzo, che presenterà il suo libro “Il pesce lampada”.

L’opera si distingue per una scrittura profondamente simbolica, capace di intrecciare sentimento e introspezione. L’opera accompagna il lettore in un viaggio emozionale tra immagini suggestive e riflessioni interiori, contribuendo a mettere in luce la vitalità e la qualità della produzione letteraria locale.

Il Sindaco Mimino Leuzzi ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa come momento di crescita collettiva:

“Con ‘Salice Comunità che Legge’ rinnoviamo il nostro impegno per una cultura diffusa e partecipata. L’apertura con un autore di rilievo nazionale e la valorizzazione dei nostri talenti locali rappresentano un segnale chiaro: la cultura è crescita, identità e futuro per la nostra comunità.”

L’Assessore alla Cultura Luigi Palazzo ha evidenziato il valore divulgativo dell’incontro:

“Abbiamo scelto di inaugurare la rassegna con un libro che parla di innovazione e futuro, ma con un linguaggio accessibile a tutti. La presenza dell’autore sarà un’occasione preziosa di dialogo e confronto aperto con la comunità. Con Valeria Cagnazzo poi toccheremo il pregio degli autori di casa nostra”