La sopraffazione ha molti volti, una sola radice

di Vincenzo Candido Renna

Ci sono serate che finiscono con un applauso. E ce ne sono altre che continuano a lavorare nella coscienza di chi c’era, molto tempo dopo che le sedie sono state riposte e la piazza è tornata al silenzio. L’incontro di Nardò, significativamente intitolato “Stesse radici, volti diversi”, appartiene a questa seconda categoria. Perché non ha raccontato soltanto tre fenomeni – mafia, bullismo e violenza di genere – ma ha mostrato, con la forza dell’esperienza vissuta, che essi appartengono alla stessa genealogia morale: quella della sopraffazione.

È un’intuizione tanto semplice quanto rivoluzionaria. Siamo abituati a considerare la criminalità organizzata, il bullismo scolastico e la violenza domestica come mondi separati, affidati a competenze diverse e a linguaggi differenti. La magistratura antimafia da una parte, gli psicologi dell’età evolutiva dall’altra, i centri antiviolenza altrove. Ma il potere, quando diventa abuso, segue sempre lo stesso copione. Cambiano gli scenari; non cambia il meccanismo.

Lo hanno raccontato tre magistrati appartenenti a stagioni diverse della giustizia italiana, ma accomunati dalla stessa convinzione: la violenza non nasce dall’impulso, nasce da una cultura.

Ignazio De Francisci quella cultura l’ha incontrata negli anni in cui Palermo sembrava una capitale della morte. Le sue parole non erano quelle di chi ricostruisce una pagina di storia, ma di chi quella storia l’ha attraversata. Quando ricorda Giovanni Falcone e quel presentimento — «ora cambia tutto» — non sta semplicemente evocando il tempo delle stragi. Sta descrivendo il momento in cui uno Stato comprese che la mafia non era un’emergenza criminale, ma una forma alternativa di potere.

E il potere, quando non viene contrastato, tende sempre ad occupare gli spazi lasciati vuoti.

Antonio De Donno ha spiegato come quel potere si sia trasformato. Oggi la Sacra Corona Unita non ha più bisogno di esibire la violenza per imporsi. Preferisce il silenzio. Investe nel turismo, nell’economia legale, nelle nuove tecnologie finanziarie. Le pistole fanno rumore; il denaro, invece, entra senza bussare. È la metamorfosi delle mafie contemporanee: meno sangue, più capitale; meno intimidazione visibile, maggiore capacità di infiltrazione.

È un errore scambiare questa trasformazione per un arretramento. Al contrario, è il segno di una criminalità diventata più sofisticata e, proprio per questo, più difficile da riconoscere.

Ma il momento più alto della serata arriva quando Patrizia Ciccarese rompe definitivamente gli argini delle categorie. Mafia, bullismo e violenza di genere, osserva, condividono la stessa struttura profonda: qualcuno esercita dominio su qualcun altro convincendolo che ribellarsi sia impossibile.

È la pedagogia del controllo.

Il mafioso pretende obbedienza. Il bullo pretende silenzio. L’uomo violento pretende sottomissione. Cambiano gli strumenti, resta identica la grammatica del potere.

Ed è qui che il tema dell’omertà assume un significato nuovo. Non soltanto quella che protegge le organizzazioni criminali, alimentata dalla paura delle ritorsioni. Esiste un’omertà più quotidiana e forse più inquietante: quella dei condomini che fingono di non sentire le urla dietro una parete; dei compagni di classe che assistono a un’umiliazione senza intervenire; degli adulti che archiviano certi comportamenti come “ragazzate”; delle comunità che preferiscono non vedere per non essere costrette a scegliere.

La sopraffazione prospera sempre dove l’indifferenza diventa abitudine.

Per questo il messaggio emerso da Nardò supera i confini della cronaca locale. Non riguarda soltanto il Sud, né esclusivamente i territori segnati dalla presenza mafiosa. Riguarda un Paese intero che spesso affronta i sintomi senza interrogarsi sulle cause.

Le mafie non si combattono soltanto nei tribunali. Si combattono nelle scuole, dove si insegna il rispetto della regola come fondamento della libertà. Si combattono nelle famiglie, dove ai figli si trasmette il valore del limite e non il culto della prevaricazione. Si combattono nei social network, dove la spettacolarizzazione della forza e dell’umiliazione dell’altro rischia di diventare normalità. Si combattono nelle piazze, quando una comunità decide che la legalità non è una celebrazione annuale, ma un’abitudine quotidiana.

Ecco la parte conclusiva, in continuità stilistica con l’editoriale

Falcone ripeteva che la mafia è un fenomeno umano e, come tutti i fenomeni umani, ha avuto un inizio e avrà una fine. Aveva ragione. Ma ogni fenomeno umano cambia forma prima di scomparire. Oggi il volto della sopraffazione è meno riconoscibile di ieri. Indossa giacche eleganti, parla il linguaggio dell’economia, si nasconde dietro uno smartphone, entra nelle relazioni affettive, cresce nei gruppi WhatsApp degli adolescenti. Non sempre spara. Più spesso persuade, seduce, intimorisce. È una violenza che preferisce l’assuefazione al clamore.

Ha volti diversi.

Le radici, invece, restano immutate.

Sono le radici dell’arroganza, della disuguaglianza accettata come destino, della convinzione che il più forte abbia sempre diritto a prevalere sul più debole. Sono le radici di una cultura che trasforma il rispetto in debolezza e la prepotenza in successo, che misura il valore delle persone in base al potere che esercitano e non alla responsabilità che si assumono.

È qui che una democrazia si gioca la sua partita più importante. Non soltanto nelle aule di tribunale, dove la legge ristabilisce l’ordine violato, ma nelle scuole, nelle famiglie, nelle associazioni, nelle piazze. Ovunque si formi una coscienza civile.

Per questo la lezione consegnata da De Francisci, De Donno e Ciccarese va ben oltre la cronaca di un convegno estivo. È un richiamo alla responsabilità collettiva. Perché nessun magistrato, nessuna forza di polizia, nessuna sentenza potrà mai sostituire una comunità che sceglie di non essere indifferente.

L’omertà non è soltanto il silenzio imposto dalla paura. È anche il silenzio scelto per comodità. È il vicino che cambia marciapiede, il docente che minimizza, il genitore che giustifica, il cittadino che considera certi comportamenti “normali”. È lì che il dominio trova il suo terreno più fertile.

Eppure, nella stessa piazza, è emersa anche un’altra parola: speranza. Non quella ingenua di chi pensa che il male possa essere cancellato, ma quella concreta di chi sa che ogni generazione può interrompere la trasmissione della violenza. Educando. Ascoltando. Costruendo relazioni. Restituendo fiducia ai giovani, alle donne che denunciano, a chi decide di rompere il muro del silenzio.

La vera eredità di Falcone e Borsellino non è il culto della memoria. È il coraggio della responsabilità. Non chiedevano di essere celebrati, ma imitati. Non volevano monumenti, ma cittadini capaci di scegliere ogni giorno da che parte stare.

A Nardò, in una sera d’agosto, non si è parlato soltanto di mafia. Si è parlato dell’Italia. Di quella linea sottile che separa una comunità dalla sua resa morale. Di quanto sia facile voltarsi dall’altra parte e di quanto, invece, costi guardare negli occhi il male quando si presenta nelle forme più ordinarie: un ragazzo isolato, una donna umiliata, un imprenditore costretto a piegarsi, un cittadino che rinuncia a denunciare.

Le stesse radici, volti diversi. Non era soltanto il titolo di un incontro. Era una diagnosi. Ma, insieme, anche una cura.

Perché il contrario della sopraffazione non è soltanto la giustizia. È la comunità. È quella rete di persone che rifiuta di lasciare solo chi è più fragile, che trasforma la legalità da principio astratto a pratica quotidiana, da parola celebrata a comportamento condiviso.

È da lì che comincia ogni vera lotta contro le mafie. E contro tutte le altre forme di violenza che, cambiando volto, continuano a nascere dalle stesse, antiche radici.