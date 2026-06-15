Schianto sulla provinciale, due feriti trasportati in ospedale

MATINO (Lecce) – Scontro tra due auto sulla provinciale 55 tra Matino e Taviano. L’incidente si è verificato intorno alle 7 e ha coinvolto una Alfa Romeo 147 e una Citroen C3.

Ad avere la peggio sono stati i due occupanti della Citroen, soccorsi dal personale del 118 e trasferiti in ospedale a Gallipoli. Conseguenze meno gravi per i due occupanti dell’Alfa Romeo, medicati direttamente sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze e l’auto medica di Casarano. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Matino, mentre la Polizia locale di Gallipoli ha gestito la viabilità, rallentata durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dello scontro.