Schianto sulla provinciale, due feriti trasportati in ospedale

MATINO (Lecce) – Scontro tra due auto sulla provinciale 55 tra Matino e Taviano. L’incidente si è verificato intorno alle 7 e ha coinvolto una Alfa Romeo 147 e una Citroen C3.
Ad avere la peggio sono stati i due occupanti della Citroen, soccorsi dal personale del 118 e trasferiti in ospedale a Gallipoli. Conseguenze meno gravi per i due occupanti dell’Alfa Romeo, medicati direttamente sul posto.
Sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze e l’auto medica di Casarano. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Matino, mentre la Polizia locale di Gallipoli ha gestito la viabilità, rallentata durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.
Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dello scontro.
- CronacaTragedia nell'Anconetano: perde la vita Davide Paglialunga, promessa del calcio originario di Nardò
- CronacaAggressione con katana e coltello, un 45enne resta ferito. Tre denunce
- CronacaViolento scontro tra auto e scooter: minorenne trasportato d'urgenza in ospedale
- CronacaNotte di fuoco nel Capo di Leuca, quattro auto avvolte dalle fiamme lungo la litoranea
- CronacaLa truffa del “falso nipote” colpisce a Tricase: danno da 20mila euro, arrestato 22enne
- AmbienteFiamme senza tregua, nuova emergenza ad Acquarica: minacciati una masseria e un impianto fotovoltaico