Il Canto della Libertà: La Carta del Carnaro e la sua Rivoluzione Gentile

L’8 settembre 1920 non è una data: è una fenditura. In quella crepa, aperta da uomini che non chiedevano permesso alla storia, si affacciò la Carta del Carnaro. Un gesto politico nato dall’ebbrezza di chi voleva rifondare il mondo. La Reggenza del Carnaro fu un lampo che rivelò verità taciute: l’individuo, prima di essere cittadino, è voce; la comunità, prima di essere Stato, è coralità; il lavoro, prima di essere fatica, è dignità.

In un’Europa richiusa nei suoi rancori, Gabriele D’Annunzio e Alceste De Ambris osarono formulare ciò che l’Assemblea Costituente avrebbe scolpito solo nel 1946: diritti inviolabili, equilibrio dei poteri, libertà civili, tutela del lavoratore e autonomia della magistratura. Fu un atto di insubordinazione spirituale per strappare l’uomo alla sua condizione di ingranaggio.

L’articolo più rivoluzionario inventò la Musica come organo dello Stato.

Nessun ordinamento occidentale aveva mai affermato che la bellezza è un diritto politico e l’armonia una forma di governo. La politica smetteva di essere amministrazione per farsi visione. Un’intuizione che anticipò la centralità della cultura e dell’arte nella nostra Costituzione repubblicana, dichiarandola non come semplice tutela, ma come principio costitutivo.

Attorno a quel gesto si mossero figure confinate nell’ombra da letture faziose:

Giovanni Giuriati, organizzatore instancabile;

Guido Keller, cavaliere dell’aria e creatore di simboli;

Giovanni Host-Venturi, stratega dell’impresa;

Mario Carli, voce e braccio della rivoluzione;

I legionari e i volontari, una folla di idealisti alla ricerca di un varco nella storia per incarnare un’Italia più libera e moderna.

A distanza di un secolo, quella libertà integrale vibra nel terreno dei diritti delle persone LGBTQ+. La Carta anticipa che l’identità non è una concessione dello Stato, ma la sua premessa; che la pluralità delle forme dell’essere non è una minaccia, ma una ricchezza. La musica come organo dello Stato significa proprio questo: accordare le differenti voci della comunità senza mai soffocarle. La Carta del Carnaro resta un frammento di futuro precipitato nel passato, la prova che la politica, per essere degna, deve saper parlare all’anima.

Ai ragazzi di oggi resta un monito: Leggete, studiate, formatevi al di fuori delle bibliografie d’autore, dei programmi codificati e dei finti maestri. Siate dissonanti nel pensiero e armoniosi nell’azione, fedeli alla curiosità: la storia è rivoluzione.