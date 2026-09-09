Punta coltello alla gola della moglie perché non gli lascia i soldi per le sigarette: arrestato

SALENTO – Avrebbe puntato un coltello alla gola della moglie disabile perché la donna si era opposto, soltanto pochi minuti prima, a consegnargli del denaro per comprare un pacco di sigarette. L’ultimo episodio di una sequela di violenze a busi è costato l’arresto a un 51enne residente in un comune alle porte di Lecce con l’accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati. Le prevaricazioni si sarebbero consumate anche davanti agli occhi dei figli piccoli della coppia mediante ripetute umiliazioni e discredito della donna, insultata con i peggiori epiteti e offesa per la sua per disabilità fisica dalla quale è affetta.

Dalle indagini, l’uomo avrebbe messo in atto scenate di gelosia anche alla presenza di altre persone; manifestazioni di aggressività verbale (alzando esageratamente i toni in occasione di banali discussioni e utilizzando un linguaggio altamente offensivo) e fisica (sia esplicitata sugli oggetti in quanto in più occasioni sottraeva alla moglie e alle figlie i telefoni cellulari rompendolo per poi impedire loro di procurarsi le prove delle sue condotte) sia direttamente nei confronti della donna spintonandola e sferrandole schiaffi in volto.

A causa di tali condotte avrebbe lasciato la donna in uno stato di sistematica prostrazione costringendola a delle condizioni di vita penose e intollerabili e di sicura compromissione del sereno sviluppo psicofisico delle minori (si pensi che una delle figlie, temendo la reazione del padre, gli avrebbe offerto del denaro avviando una registrazione audio per aiutare la madre a procurarsi le prove degli agiti violenti del padre. Così l’uomo è finito in carcere, difeso dall’avvocato Maurizio My. Nei prossimi giorni è previsto l’interrogatorio di garanzia.