Lecce, l’eliminazione dei cestini porta-rifiuti agita la maggioranza. Greco: “Linea errata. Servono anche quelli per le deiezioni”

LECCE – L’assessore all’Ambiente, Severo Martini, insiste sulla linea dell’eliminazione totale dei cestini porta-rifiuti, ma anche nella maggioranza c’è chi è convinto che toglierli per avere una città più pulita rischia di produrre l’effetto opposto. A Lecce il paradosso accende il confronto politico e apre una crepa nella maggioranza che sostiene la sindaca Adriana Poli Bortone. La scelta dell’assessore all’Ambiente Severo Martini di ridurre progressivamente i portarifiuti dalle strade, fino a ipotizzarne la completa eliminazione, trova infatti resistenze non soltanto nell’opposizione e tra i residenti, ma anche nello stesso centrodestra. La polemica a distanza con l’assessore è esplosa ieri mattina, in Commissione Ambiente, presieduta da Fabiola De Giovanni, dove sono emerse due visioni differenti su come contrastare degrado, abbandono dei rifiuti ed evasione Tari.

Martini difende la propria linea partendo da un problema ormai noto agli uffici: molti cestini pubblici vengono utilizzati per smaltire sacchetti di rifiuti domestici da parte di chi non effettua correttamente la differenziata o addirittura sfugge alla Tari. “Spesso questi cestini diventano lo spazio per chi non fa una raccolta corretta dei rifiuti domestici e per gli evasori”, ha spiegato l’assessore. L’Ufficio Ambiente sta raccogliendo i dati delle rimozioni. Dall’opposizione Antonio De Matteis ha chiesto chiarimenti sul caso di via Trinchese, dove i cestini installati dopo i lavori sarebbero stati tolti nel giro di pochi giorni: “Sono stati eliminati tutti quanti i cestini: sono rimaste solo le strutture. Sono passati diversi mesi dalla consegna dei lavori. Perché non ci sono più?”.

Ma il fronte più significativo si è aperto dentro la maggioranza. Gianmaria Greco ha contestato apertamente l’impostazione dell’assessore, sostenendo che la presenza dei cestini rappresenti anche un segnale di ordine e attenzione da parte dell’amministrazione: “Quando parliamo di cestini portarifiuti non parliamo semplicemente di pulizia e di lotta al degrado, ma anche di tanti argomenti come la lotta all’evasione. I cestini significano ordine e pulizia ambientale. La presenza di un cestino dà anche l’opportunità di comprendere che l’amministrazione lì è presente”. Secondo Greco, togliere i contenitori non elimina chi abbandona i rifiuti domestici: rischia soltanto di spostare i sacchetti sul marciapiede, insieme a carte, bottiglie e piccoli rifiuti prodotti da chi frequenta le vie dello shopping. Il consigliere ha sollevato anche il problema delle deiezioni canine. “Sono stati eliminati troppi cestini: le persone non sanno dove gettare le deiezioni che raccolgono da terra. I contenitori si trovano solo in qualche parco e in piazza Mazzini, ma mancano in tanti luoghi importanti”.

Gli esempi citati riguardano via Cesare Battisti e via Birago. “In via Cesare Battisti bisogna fare il salto ad ostacoli per le deiezioni in sequenza”, ha denunciato Greco, ricordando anche che in via Birago, una delle porte di accesso al centro storico, l’assenza di cestini spingerebbe molti a utilizzare pattumiere private o ad abbandonare i rifiuti a terra. Una posizione condivisa anche dalla presidente Fabiola De Giovanni, favorevole a mantenere i contenitori e a trasformarli, semmai, in strumenti per contrastare gli incivili attraverso controlli e fototrappole. Per Greco il problema è particolarmente evidente nelle strade commerciali: “Le vie dello shopping, dove quotidianamente si acquistano prodotti da consumare per strada, senza cestini finiscono nel degrado”.

Martini non arretra, ma apre al confronto. “Dobbiamo pensare all’interesse generale: i cestini ci fanno abbassare la quota della raccolta differenziata e paghiamo la Tari di più. Abbiamo poco personale e poche risorse per una lotta all’evasione più incisiva, ma stiamo correndo ai ripari con alcuni provvedimenti che sono allo studio. Interpelleremo i consiglieri sulla questione dei cestini, certamente non prenderemo decisioni da soli”. La partita, dunque, resta aperta. Martedì prossimo gli uffici porteranno in Commissione Ambiente i numeri delle rimozioni e i risultati ottenuti. Saranno quei dati a dire se una Lecce con meno cestini sia davvero una Lecce più pulita. Di certo, prima ancora dei rifiuti, la questione ha già fatto emergere qualcosa di molto più politico: sulla “linea Martini” la maggioranza non parla con una sola voce.