Un’area camper a Caprarica, dietro via vecchia San Cesario: bando deserto. Incontro con i camperisti per trovare il gestore

CAPRARICA DI LECCE – I fondi ci sono, il progetto anche. Ora bisogna trovare la strada giusta per evitare che il nuovo bando faccia la stessa fine del primo. Domani mattina alle 10 il sindaco di Caprarica di Lecce, Paolo Greco, incontrerà i tecnici comunali e i rappresentanti di Viaggiare Informati Camperisti – VIC Salento APS per affrontare il nodo della nuova area camper prevista alle spalle di via Vecchia San Cesario. L’obiettivo dell’amministrazione è accelerare e soprattutto capire come rendere la prossima procedura più efficace e appetibile per gli operatori del settore. Il primo tentativo, infatti, si è concluso senza offerte. Un risultato che non mette in discussione la realizzazione dell’opera, già finanziata, ma che impone una riflessione sui requisiti e sulle condizioni poste per la gestione.

La futura area camper dovrebbe nascere in uno spazio pubblico oggi da riqualificare, trasformando una zona poco valorizzata in un punto di riferimento per il turismo itinerante. Il problema principale resta l’individuazione di un gestore con esperienza specifica: tra i requisiti richiesti c’è infatti la capacità di dimostrare una precedente attività nella conduzione di strutture analoghe, condizione che restringe sensibilmente il numero dei potenziali partecipanti. Proprio su questi aspetti si concentrerà il confronto di domani. “Domani mattina, alle 10, abbiamo appuntamento. Sono sempre stato consapevole della necessità di un dialogo che ci auspichiamo sia proficuo ed utile per il territorio“, ha spiegato il sindaco Paolo Greco.

Al tavolo arriveranno anche le proposte delle associazioni di categoria. VIC Salento, presieduta da Gianluca Dell’Anna, delegato e responsabile per il settore itinerante della Federazione ACTItalia, sostiene da tempo la necessità di coinvolgere maggiormente chi conosce direttamente le esigenze dei camperisti e il funzionamento delle aree attrezzate. L’associazione ricorda che il Fondo nazionale per il turismo itinerante mette a disposizione oltre 33 milioni di euro a fondo perduto e che, nel Salento, Caprarica è stato l’unico Comune ad aggiudicarsi le risorse. Da qui anche la volontà di non disperdere un’occasione considerata importante per il territorio. “Nessun dramma – aveva chiarito Dell’Anna dopo l’esito negativo della gara – Eravamo a conoscenza che ciò potesse accadere non avendo gli enti richiesto il supporto di personale competente. Ma il nostro compito è rimanere vicini alle istituzioni”.

Il comunicato dei camperisti contiene anche una critica più generale alla gestione dei bandi da parte degli enti locali. Secondo VIC, molte amministrazioni avrebbero incontrato difficoltà tecniche nell’interpretare una misura molto specifica e alcune avrebbero rinunciato alla partecipazione nonostante la disponibilità delle associazioni a offrire gratuitamente supporto e competenze. Nel mirino finisce anche Lecce, dove, secondo quanto riferito dall’associazione, sarebbe stata esclusa la possibilità di partecipare per la mancanza dei requisiti necessari. Caprarica prova invece ora a riaprire il confronto e a correggere il tiro. Domani sindaco, tecnici e associazioni saranno chiamati a individuare una formula capace di rendere concretamente gestibile l’area e di allargare la platea dei possibili operatori senza compromettere la solidità della procedura. La priorità è una: non perdere tempo e non arrivare a un secondo bando deserto. “Quest’opera non deve andare perduta, ma diventare un faro positivo per tutto il Salento”, è l’auspicio espresso da Dell’Anna. Se dal confronto emergeranno correttivi praticabili, il progetto potrà entrare rapidamente in una nuova fase e trasformare un primo stop in un’occasione di rilancio.