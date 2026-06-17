Si innamora del cugino più grande ma lo denuncia per violenza sessuale quando lui si sposa: ma non era vero

Aveva denunciato il cugino più grande del quale era innamorato di essere stata violentata quando le rispettive famiglie, di origini indiane, avevano comunicato il matrimonio combinato. Il cugino convola a nozze a gennaio e, al suo rientro in Italia, scopre di essere stato denunciato e di essere indagato. Finito sotto processo, un 33enne di origini indiane, è stato assolto dall’accusa di violenza sessuale aggravata nonostante una richiesta di 8 anno di reclusione avanzata dal sostituto procuratore Massimiliano Carducci.

A mettere in moto le indagini era stata la presunta vittima, ora di 24 anni, la quale raccontò che sin dal 2011 (quando di anni ne aveva 10) sarebbe stata vittima di abusi sessuali da parte del cugino, ospite al suo arrivo in Italia nell’abitazione di famiglia. Quando le stava accanto e la raggiungeva nel letto dove riposava. Abusi, secondo quanto raccontato dalla ragazza, proseguiti anche quando si trasferirono fuori regione: violenze ripetute per non uccidere lei e la sua famiglia.

La storia, però, come evidenziato dall’avvocato Mario Stefanizzi, avrebbe fatto acqua da tutte le parti: in primis la tempistica con cui è stata depositata la denuncia, ovvero non appena la ragazzina scoprì che la sua famiglia e quella del cugino avevano deciso per entrambi un futuro diverso da quello a cui ambivano: matrimonio combinato con connazionali. A quel punto, la ragazza decise di denunciare il cugino (per la difesa una ripicca per non poterlo più avere con sé).

Per il tramite di una consulenza dell’ingegnera Luigia Quarta, sono emersi alcuni messaggi che la giovane avrebbe inoltrato al cugino più grande, da un indirizzo a lei riconducibile e non da un profilo fake, nei quali dichiarava tutto il suo amore non corrisposto.