Solidarietà oltre le sbarre: l’A.N.I.R.I. dona beni di prima necessità ai detenuti tramite i Frati di Squinzano

SQUINZANO (Lecce) – Quando l’onore istituzionale sposa il dovere civico, la solidarietà diventa un’azione concreta capace di superare anche le barriere più difficili. Nella serata di venerdì 19 giugno, l’A.N.I.R.I. (Associazione Nazionale Insigniti della Repubblica Italiana) ha tracciato un nuovo capitolo del suo radicato impegno nel sociale, consegnando un importante carico di beni di prima necessità presso il Convento dei Frati Minori di Squinzano.

La donazione, composta da numerosi pacchi di indumenti nuovi e usati in perfetto stato, è destinata a dare sollievo ai detenuti, rispondendo a un accorato appello d’aiuto lanciato direttamente dalla comunità religiosa locale.

A guidare la delegazione dell’associazione è stato il Presidente dell’A.N.I.R.I., il Cav. Cristiano Vignola, accompagnato dai propri familiari e dai soci Cav. Daniele Cocciolo e Cav. Vito Summa. Ad accoglierli a braccia aperte è stato Fra Paolo Quaranta, che ha coordinato il ricevimento dei beni.

Il religioso ha espresso parole di profonda gratitudine a nome di tutta la comunità, pregando il Presidente Vignola di estendere il ringraziamento a ciascun socio dell’A.N.I.R.I. per la prontezza, l’umanità e lo spirito di servizio dimostrati nel rispondere alla chiamata alla carità.

L’iniziativa salentina non rappresenta un caso isolato, ma si inserisce in un fitto programma di attività che l’associazione promuove da tempo sul territorio.

“È un dovere per la nostra Associazione non limitarsi alla tutela dei valori istituzionali, ma farsi interprete attiva delle esigenze del territorio” – ha dichiarato il Presidente Cristiano Vignola a margine della consegna. “Il gesto compiuto rappresenta l’essenza stessa dell’impegno sociale che vogliamo promuovere: un atto concreto di vicinanza verso chi vive una condizione di restrizione e fragilità, confermando che l’attenzione verso l’altro è un pilastro imprescindibile del nostro operato.”