Emergenza incendi: arrestati due operatori ecologici. Avevano appena messo fuoco a un’area di macchia

FRIGOLE (Lecce) – Sorpresi mentre appiccano fuoco in un’area di macchia mediterranea nei pressi di masseria Olmo, a Frigole. I piromani sono due insospettabili operatori ecologici, uno di 57 anni residente a Lecce e l’altro di 62, residente a Frigole. Alla loro identità, i carabinieri forestali di Lecce sono arrivati grazie al sistema di video ripresa con trasmissione delle immagini da remoto. Su disposizione della pm di turno, Donatina Buffelli, il piromane è finito ai domiciliari.

Produce così i primi risultati l’attività di prevenzione avviata sul territorio dalle forze dell’ordine contro l’emergenza incendi in Salento: una piaga, soprattutto nel periodo estivo. E la zona della marina di Frigole è una delle aree maggiormente monitorate e più colpite dai roghi punteggiata, com’è, da una folta vegetazione di macchia mediterranea.

I carabinieri, all’alba di ieri venerdì 19 giugno, hanno così deciso di installare un sistema di video ripresa con trasmissione delle immagini da remoto. Alle 7:30 nel monitor di controllo viene immortalato un incendio boschivo proprio nell’area videoripresa. I carabinieri analizzano i video e riavvolgendo il nastro alle 7:12 si scorge un automezzo adibito al trasporto di rifiuti urbani mentre transita sulla provinciale 304 dirigendosi verso Frigole. Il mezzo rallenta la marcia, accosta leggermente su un lato e in quel frangente – distintamente – il video immortala un oggetto a cui viene appiccato il fuoco e lanciato dal finestrino lasciando una scia di fumo. Si sprigionano così le fiamme.

A cui segue l’ormai consueto protocollo. Che, questa volta, consente di bloccare il piromane. Dopo una rapida battuta di rastrellamento, con la collaborazione dei colleghi del Nipaf (Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale), alle 11:50, i carabinieri rintracciano gli operator appena rientrati con il mezzo nel deposito della ditta. Scatta la perquisizione che irrobustisce i sospetti grazie al sequestro di “materiale idoneo alla creazione di un ordigno incendiario simile a quello osservato nelle videoriprese”. I due, difesi dagli avvocati Massimo Bellini e Gaetano Vissicchio, sono ai domiciliari con l’accusa di incendio boschivo.