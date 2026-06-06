Sorpreso con cocaina e eroina, in manette 54enne

LECCE – Un continuo via vai di volti noti alle forze dell’ordine, tutti concentrati nei pressi dello stesso condominio. È stato questo insolito movimento a incastrare un cinquantaquattrenne originario della provincia di Lecce, arrestato nel pomeriggio di ieri, venerdì 5 giugno, dagli agenti della Squadra Mobile con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione rientra nell’ambito dei servizi mirati alla prevenzione e al contrasto del traffico di droga predisposti dalla Polizia di Stato sul territorio cittadino. I poliziotti della Sezione Antidroga, dopo aver raccolto elementi concreti che indicavano come l’uomo potesse aver avviato un’attività di spaccio nella propria abitazione a Lecce, hanno fatto scattare un prolungato servizio di osservazione e appostamento. I sospetti degli investigatori hanno trovato rapida conferma quando sotto lo stabile si sono presentati, uno dopo l’altro, diversi assuntori abituali di stupefacenti.

A quel punto, i poliziotti hanno deciso di uscire allo scoperto facendo irruzione per una perquisizione personale e domiciliare. Addosso al cinquantaquattrenne gli agenti hanno rinvenuto circa nove grammi di cocaina e un grammo e mezzo di eroina, dosi già confezionate e pronte per essere cedute, oltre a 300 euro in contanti ritenuti provento delle vendite della giornata. La successiva ispezione all’interno dell’appartamento ha permesso di recuperare un bilancino di precisione, il materiale plastico necessario al confezionamento del narcotico e un’ulteriore, consistente somma di denaro in banconote di vario taglio.

Davanti all’evidenza dei fatti e agli elementi raccolti, per l’uomo è scattato l’arresto in flagranza di reato. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, che ha coordinato l’attività investigativa, il cinquantaquattrenne è stato trasferito e associato alla locale Casa Circondariale di Borgo San Nicola, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.