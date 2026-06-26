Stalli per persone con disabilità a San Pietro in Lama. “Pratiche ferme da mesi”. Mello: “Sono ancora in istruttoria”

Il ritardo nell’istituzione di due stalli di sosta riservati alle persone con disabilità finisce al centro del confronto politico a San Pietro in Lama. Il gruppo consiliare Alternativa Civica ha presentato un’interrogazione con risposta scritta al sindaco Vito Mello, chiedendo chiarimenti sull’iter di due richieste presentate dai cittadini e che, secondo i consiglieri di opposizione, non avrebbero ancora trovato una definizione.

Nell’interrogazione si ricorda che una prima istanza per uno stallo riservato è stata presentata il 25 marzo 2026 in via Garibaldi e una seconda il 9 febbraio 2026 in via XX Settembre. Secondo i firmatari, a oggi le pratiche non sarebbero ancora concluse e gli interessati non avrebbero ricevuto alcuna comunicazione formale sull’esito delle rispettive domande.

L’Opposizione evidenzia inoltre di aver già sottoposto la questione al comandante della Polizia Locale, il quale avrebbe assicurato il proprio interessamento per individuare una soluzione. Nonostante ciò, sostengono i consiglieri, “a distanza di tempo i cittadini interessati continuano a non avere risposte e non si registra alcun concreto avanzamento nella definizione delle pratiche”.

Nel documento viene sottolineato come “una comunità si misura anche dalla capacità di rispondere tempestivamente ai bisogni delle persone più fragili” e come il diritto alla mobilità e all’autonomia delle persone con disabilità non possa essere subordinato a tempi incompatibili con le esigenze quotidiane. Per i consiglieri, inoltre, la mancata definizione delle richieste e l’assenza di comunicazioni agli interessati rischiano di alimentare un sentimento di abbandono e di sfiducia nei confronti delle istituzioni.

Attraverso l’interrogazione, Alternativa Civica chiede al sindaco di chiarire se corrisponda al vero che le richieste presentate nei mesi scorsi non siano state ancora definite, quali siano le ragioni del ritardo nella conclusione dei procedimenti, perché i cittadini non siano stati informati sullo stato delle rispettive pratiche e quali iniziative urgenti l’Amministrazione intenda adottare per definire le istanze e garantire un’adeguata attenzione alle esigenze delle persone con disabilità.

“La sensibilità verso il tema della disabilità – concludono i consiglieri – non deve limitarsi a dichiarazioni di principio, ma tradursi in atti concreti e risposte tempestive. Nessun cittadino con disabilità dovrebbe attendere mesi per conoscere l’esito di una richiesta che incide direttamente sulla propria autonomia, sulla propria dignità e sulla qualità della propria vita”.

Alla presa di posizione dell’Opposizione replica il sindaco di San Pietro in Lama, Vito Mello: “Le pratiche richiamate nell’interrogazione non sono ferme, ma ancora in istruttoria perché riguardano situazioni particolari nel centro storico che richiedono approfondimenti tecnici. Mi sorprende che si sia scelto di portare la vicenda sulla stampa quando l’interpellanza è stata regolarmente presentata al Sindaco e sono ancora in corso i termini previsti per la risposta in Consiglio comunale. Risponderemo nel merito nella sede istituzionale, come è giusto che sia. L’attenzione di questa Amministrazione verso le persone con disabilità non può essere messa in discussione e continueremo a lavorare per individuare le soluzioni migliori per ogni singolo caso”.