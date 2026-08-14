Il pianista Scarciglia incanta Torre Colimena

Il pianista Mino Scarciglia incanta Torre Colimena: il successo di “Being Human Beings”

Una notte di San Lorenzo che difficilmente il pubblico dimenticherà, dove le note del pianista Mino Scarciglia si sono unite alla poesia delle stelle cadenti e alla soffusa luce delle candele. Nella suggestiva cornice di Torre Colimena, il maestro Scarciglia ha condiviso in anteprima col pubblico il suo nuovo progetto “Being Human Beings”, regalandosi e regalando ai presenti una serata da incorniciare. Un viaggio sonoro unico che ha spaziato tra capolavori del cinema e musica contemporanea. Dalla suite de Il Favoloso Mondo di Amélie di Yann Tiersen ai brani di Twin Peaks di Angelo Badalamenti, fino alla commovente suite di Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morricone. Per non dimenticare i temi epici di Interstellar, Il Re Leone ed E.T.

Uno dei momenti più emozionanti della serata è giunto con l’esecuzione di Esseri Umani di Marco Mengoni, con il pubblico che ha illuminato la notte con le torce degli smartphone, cantando all’unisono sulle note suonate da Scarciglia.

«Quello che è accaduto è la cosa migliore che un musicista possa augurarsi», ha dichiarato Mino Scarciglia al termine dell’esibizione.

«Vedere uno spettatore con gli occhi lucidi e sognanti è il regalo più bello. Il riscontro è stato straordinario, ma l’emozione ha raggiunto davvero l’apice quando i presenti hanno iniziato a cantare facendo ondeggiare le torce dei propri smartphone, dando quel tocco di magia finale che ha reso speciale la serata» sono state le sue parole cariche di gratificazione.

Il successo dell’evento a Torre Colimena conferma il talento comunicativo di Scarciglia, capace di trasformare un concerto pianistico in una vero e proprio viaggio esperienziale, arricchito nella notte di San Lorenzo dal romanticismo del cielo stellato.