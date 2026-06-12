Start Cup Puglia vince il “Premio PA e Futuro” al Forum PA 2026

“Questo premio rappresenta l’ennesima conferma che la strada intrapresa ben 19 anni fa dalla Start Cup Puglia era quella giusta. A dimostrarlo l’incidenza dell’occupabilità dell’iniziativa attraverso l’autoimprenditorialità: l’80% dei team vincitori sono poi diventati imprese pugliesi. Un percorso cresciuto negli anni grazie al supporto concreto di Regione Puglia nel segno dello sviluppo economico e della creazione di nuove opportunità per il territorio attraverso formazione e accompagnamento imprenditoriale”.

Con queste parole l’assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro, Eugenio Di Sciascio, ha commentato la vittoria del “Premio PA e futuro” consegnato ieri pomeriggio durante la cerimonia conclusiva “Per una PA che genera futuro” inserita in FORUM PA 2026, il più importante evento nazionale dedicato al tema della modernizzazione della PA, che si è svolto al centro congressi “La Nuvola” di Roma, promosso da FPA in collaborazione con AIDP PA, ALTIS Università Cattolica del Sacro Cuore, ASVIS, Fondazione Mondo Digitale, Fondazione Italia Digitale, IWA.

“Un riconoscimento al lavoro svolto a partire dal 2008 nel segno della valorizzazione delle migliori idee imprenditoriali innovative presenti sul nostro territorio – ha dichiarato Luisa Torsi, la presidente di ARTI, Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l’innovazione –. Un percorso lungo 19 anni intrapreso da ARTI con il sostegno di Regione Puglia, di tutti gli enti che compongono il Comitato Promotore e di PNI Cube. Il mio ringraziamento va allo staff di Start Cup Puglia che ha saputo credere nel potenziale delle startup come motore di cambiamento e crescita e lo ha fatto strutturando percorsi di accompagnamento e attività di mentoring che hanno valorizzato il ruolo della Puglia come laboratorio di innovazione e crescita”.

Un premio che intende valorizzare le pubbliche amministrazioni, ma anche associazioni e startup. Questa la motivazione: “La Start Cup Puglia tra i successi del passato e le sfide del futuro – un modello pubblico di accompagnamento all’imprenditorialità innovativa tra ecosistema territoriale e visione di futuro”.

A ritirare il premio una delegazione di ARTI, formata dal direttore della Start Cup Puglia Stefano Marastoni e dalla referente della comunicazione per la manifestazione Fiorella Barile.

“Da quasi 20 anni la Start Cup Puglia rappresenta un punto di riferimento costante per gli imprenditori innovativi pugliesi. ARTI, in sinergia con l’intero ecosistema pugliese dell’innovazione – ha spiegato Stefano Marastoni – ha determinato un impatto significativo sul territorio: dal 2008 al 2025 sono stati presentati ben 638 piani di impresa innovativa; tra questi le Giurie hanno individuato 71 Team vincitori, di cui 57 hanno poi costituito la loro impresa in Puglia. Soprattutto con i percorsi di accompagnamento imprenditoriale personalizzati, attivi sin dal 2010, la competizione non si limita a far emergere le migliori idee innovative, ma ne supporta la loro costituzione in impresa, l’accelerazione dei progetti imprenditoriale e il loro ingresso sul mercato”.

Forum PA 2026 è il principale appuntamento nazionale dedicato all’innovazione della pubblica. amministrazione, un’occasione per confrontarsi sulle sfide della trasformazione digitale, sulle applicazioni dell’intelligenza artificiale al servizio dei cittadini e sulle tecnologie in grado di

sostenere la crescita e la competitività dei territori.

Anche quest’anno la Start Cup Puglia 2026 cerca i team con le migliori idee innovative che vogliono creare un’impresa in Puglia: regolamento e modalità di candidatura sono disponibili sul sito dell’iniziativa https://www.startcup.puglia.it/.