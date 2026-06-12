Lite nel bar come in un saloon per l’acquisto di un pesce: volano sedie, schiaffi e minacce di morte

GALLIPOLI (Lecce) – Scene da far west in un bar di Gallipoli tra i componenti dii due famiglie per il mancato accordo sull’acquisto di pesce. Sedie volate per aria; minacce di morte; infine, come sequenza degna di un film ambientato in un saloon, va in scena una rissa tra i vari componenti delle due famiglie.

Sul caso indagano gli agenti di polizia: i responsabili sono stati tutti identificati ma la vicenda rischia di prendere una piega inattesa e di degenerare: perché G.C., attualmente imbarcato, rientra sulla terraferma sabato e, ora, rischia ulteriori intimidazioni. Sempre con la stessa motivazione: la mancata vendita di un tonno. I fatti risalgono al 30 maggio scorso: quel giorno, G.M., 48enne raggiunge un bar di Gallipoli dove incrocia M.C., che cerca di mandarlo via minacciandolo: “E’ meglio che te ne vai, altrimenti ti facciamo fuori questa sera, ti tagliamo la testa”: una minaccia relativa alla questione dell’acquisito di un tonno da parte di M.C e del fratello dal proprietario della barca su cui lavora G.M.

I due fratelli, giorni prima, avevano raggiunto Santa Maria di Leuca per comprare il pesce ma non si erano messi d’accordo sul prezzo ed erano arrabbiati con G.M. “perché non era intervenuto per farli accordare” fiutata la malaparata, G.M. avrebbe preferito allontanarsi mentre M.C. avrebbe iniziato a lanciare le sedie del bar per aria continuando a minacciare G.M. che si sarebbe allontanato in macchina con un amico un paio di ore salvo ritornare per riprendere la sua di auto. M.C. era ancora nel bar. Avrebbe ricominciato a inveire proferendo parole pesanti contro G.M. Arrivati i due fratelli di quest’ultimo, avrebbe minacciato anche questi: “Vi sparo in testa, vi ammazzo di botte”. Al che sarebbe intervenuto anche un nipote di G.M che abitava nelle vicinanze ma M.C. si sarebbe avventato contro il ragazzo per sferrargli un pugno dietro al collo.

Da lì si sarebbe innescata una lite da saloon nel bar sedata, seppur a fatica, dagli agenti di polizia che hanno poi identificato i responsabili. Tutto finito? Per nulla. Giorni dopo, qualcuno si è presentato presso la sede dell’Inter Club a chiedere al padre di G.M. informazioni sui giorni in cui entra nel porto di Santa Maria di Leuca il peschereccio su cui lavora il figlio. Sempre questa stessa persona avrebbe riferito, nell’occasione, che M.C e i suoi fratelli stavano cercando il figlio “per lasciarlo su una sedia a rotelle” M.C. continuerebbe a minacciarlo a attualmente lo cerca per vendicarsi sul mancato accordo sull’acquisto del pesce con il suo titolare.

In questi giorni, G.C è imbarcato e sia i suoi fratelli che il padre sono preoccupati su quel che possa accadere sabato quando l’imbarcazione di G.C. sbarcherà al porto di Santa Maria di Leuca. Per questa lunga scia di intimidazioni, l’intera famiglia, assistita dall’avvocata Paola Scialpi, ha formalizzato una denuncia per chiedere che M.C. e i suoi fratelli vengano sottoposti al divieto di avvicinamento all’abitazione e ai luoghi abitualmente frequentati da G.M.