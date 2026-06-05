Stasera la prefinale nazionale di Miss Mondo Italia 2026 a Gallipoli

Questa sera a partire dalle ore 21, nell’incantevole cornice naturale dell’EcoResort Le Sirenè di Gallipoli, andrà in scena la prefinale nazionale di Miss Mondo Italia 2026. L’appuntamento rappresenta uno dei momenti più importanti del concorso, poiché al termine di una cena a bordo piscina, tra la pineta del parco terrestre di Punta Pizzo e la spiaggia bianca che caratterizza la costa gallipolina, decreterà le 30 finaliste ufficiali che accederanno all’ultima fase della competizione. Miss finaliste si contenderanno il titolo di Miss Mondo Italia, la vincitrice che avrà l’onore di rappresentare il nostro Paese alla prestigiosa finale internazionale di Miss World.

La fase conclusiva del concorso, come noto, si svolge dal 3 al 14 giugno e, come da tradizione, sarà accompagnata da numerosi eventi collaterali, iniziative promozionali e attività dedicate alla valorizzazione del territorio salentino. Negli anni, Miss Mondo Italia si è affermato come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate nel Salento, capace di richiamare attenzione mediatica, pubblico e importanti presenze provenienti da tutta Italia.

Le protagoniste di questa edizione sono 120 concorrenti provenienti da ogni regione della penisola. Dopo il loro arrivo a Gallipoli, le candidate stanno affrontando una serie di prove, selezioni e challenge che porteranno alla scelta delle 30 finaliste che saliranno sul palco della serata conclusiva.

L’intera manifestazione sarà raccontata e seguita dalle principali testate giornalistiche nazionali e regionali, oltre che dai canali social ufficiali di Miss Mondo Italia su Facebook e Instagram. Un’importante attività di comunicazione digitale sarà affidata a professionisti del settore, content creator, fotoreporter ed influencer che, complessivamente, raggiungono una platea di oltre due milioni di followers, contribuendo a promuovere il concorso attraverso contenuti, stories e aggiornamenti in tempo reale.

Programma delle finali nazionali

All’arrivo delle concorrenti, lo staff organizzativo di Miss Mondo Italia, ha curato le operazioni di accoglienza e sistemazione presso l’Hotel Bellavista, quartier generale della manifestazione e struttura appartenente al network Caroli Hotels, executive partner di Miss Mondo Italia.

Il calendario delle finali nazionali prevede un ricco programma di appuntamenti tra prove per le fasce speciali talent, sport, beach, e model oltre a tutta una serie di eventi e manifestazioni collaterali di promozione del territorio.