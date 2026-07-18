/Are fest: stasera il gran finale con Vanessa Scalera e il concerto di Joan Thiele

GUAGNANO (Lecce) – Entra nel vivo il grande weekend del nord Salento dedicato all’eccellenza vitivinicola. Dopo l’apertura di ieri, il “Premio Terre del Negroamaro fest” si prepara a vivere oggi, sabato 18 luglio, la sua giornata clou nel cuore del centro storico di Guagnano, antico borgo da sempre legato alla cultura del vino. La manifestazione quest’anno assume un valore storico profondo: il Consorzio di Tutela celebra infatti proprio in questi giorni il cinquantesimo anniversario dall’approvazione del disciplinare della DOC Salice Salentino, pietra miliare del patrimonio enologico nazionale nata nel 1976.

Il programma odierno si accenderà sul palco centrale di Piazza Maria Santissima Del Rosario a partire dalle ore 20.30 con la solenne cerimonia di consegna del Premio Terre del Negroamaro 2026. Il prestigioso riconoscimento principale andrà quest’anno all’attrice pugliese Vanessa Scalera, volto celebre della fiction Rai “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”. Accanto a lei saranno premiate Roberta Garibaldi, docente universitaria e figura di spicco del turismo enogastronomico italiano, che riceverà il titolo di Ambasciatore del Negroamaro, e il produttore locale Antonio “Uccio” Centonze, custode dell’antico palmento di famiglia dove si vinifica ancora secondo tradizione, che ritirerà il premio Radici del Negroamaro.

Subito dopo le premiazioni, lo spazio sarà interamente dedicato alla musica. Alle ore 22.00 salirà sul palco Joan Thiele per l’unica tappa al Sud del suo tour estivo. La cantautrice e producer di origini italo-svizzero-colombiane, già vincitrice del David di Donatello e reduce dalla performance in mondovisione per la chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, porterà a Guagnano la sua raffinata ed elegante proposta musicale. A mezzanotte la festa continuerà con il dj set di Populous, alias di Andrea Mangia, producer salentino di rilievo internazionale e protagonista nei più grandi festival europei ed extraeuropei. L’intrattenimento musicale si estenderà inoltre a tutto il centro storico a partire dalle 21.00 con il Giancarlo Del Vitto Trio in via Castello, i Brudamar in largo Baracca e lo spettacolo itinerante della Stella Band SBS.

L’offerta enogastronomica aprirà le porte dalle ore 20.00 a mezzanotte e mezza. Lungo via Castello, via Garibaldi e via Baracca si snoderanno “Le vie del vino”, dove grazie al supporto dei sommelier dell’AIS Lecce si potranno degustare le etichette di diciannove cantine d’eccellenza del territorio. Nel resto del centro storico saranno invece attivi i punti di ristoro dei “Percorsi del gusto”, curati dalle gastronomie locali. Per gli appassionati sono previsti anche appuntamenti speciali su prenotazione: a Palazzo Mucci la food experience contemporanea dello chef Simone De Siato e in Vico San Luigi il wine tasting guidato sul futuro della DOC condotto da Alfredo Polito e Jlenia Gigante, con i piatti dello chef Alfredo De Luca.

Una particolare attenzione sarà riservata ai visitatori internazionali grazie a speciali tour guidati e degustazioni gratuite in lingua inglese condotte nel centro storico dalla food writer e sommelier Flavia Giordano. Ad arricchire la serata di oggi ci saranno infine i manufatti della “Via degli Artigiani” in via Sindaco Memmo, organizzata con Confartigianato e Pro Loco Lecce, e le esposizioni artistiche di Salvatore Caricato al Frantoio Degli Atti e di Stefania Caria nel salone parrocchiale. I servizi di accoglienza e info point in via Roma saranno gestiti dagli studenti dell’Istituto Superiore “A. De Pace” di Lecce.