Tragico rogo in campagna: anziano muore travolto dalle fiamme mentre brucia sterpaglie

LECCE – Si trasforma in tragedia una mattinata di lavori agricoli alla periferia di Lecce. Un anziano di 89 anni, Luigi Cappilli, ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi, intrappolato dal fuoco mentre era intento a ripulire un terreno privato. A nulla è valso il disperato tentativo di un amico di strapparlo al rogo: per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

Il dramma si è consumato in un perimetro di campagna situato in via Giuseppe Agostino Roggerone, nei pressi della storica masseria “La Lizza”. Il terreno, di proprietà dello stesso Cappilli, era già stato recentemente ripulito e messo in sicurezza con la tracciatura dei percorsi antincendio.

Secondo una prima ricostruzione, l’89enne stava bruciando un cumulo di sterpaglie quando, per cause ancora in corso di accertamento, le fiamme sono improvvisamente sfuggite al controllo. Il fuoco ha investito l’anziano che, colto alla sprovvista, avrebbe perso i sensi in pochi istanti, rimanendo alla mercé del rogo.

Il disperato tentativo di salvataggio

Ad accorgersi del pericolo è stato l’amico che si trovava nei campi con lui.

L’uomo, con immenso coraggio, si è lanciato tra le fiamme nel tentativo estremo di trascinare il corpo di Cappilli lontano dal fuoco. Un gesto eroico che purtroppo non è bastato a salvare la vita all’89enne e che è costato all’amico alcune lievi ustioni agli arti inferiori.

Subito dopo aver lanciato l’allarme, l’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice giallo per le cure del caso.

Sul posto sono tempestivamente scattati i soccorsi con gli operatori del 118, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano.

L’area è stata raggiunta dalle squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a domare l’incendio e a bonificare l’intera zona per evitare nuovi focolai.

Presenti sul luogo della tragedia anche gli agenti della Polizia di Stato, i Carabinieri e la Polizia Locale per effettuare i rilievi di rito e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Informato il magistrato di turno, la salma dell’89enne è stata già restituita ai familiari per i funerali.