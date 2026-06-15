Trascinati dalle onde al largo, tanta paura per due fratellini nelle acque di Torre dell’Orso

Torre dell’Orso (Melendugno) – Una tranquilla mattinata al mare ha rischiato di trasformarsi in tragedia per due fratellini, trascinati al largo dalle forti correnti marine.

I due bambini di Lizzanello – la sorella maggiore di 13 anni, il fratello di 8 – facevano il bagno, insieme alla famiglia, in un lido di Torre dell’Orso, attorno a mezzogiorno. Ed evidentemente, anche a causa del forte vento, non sono riusciti a tornare verso la riva, perché le onde li hanno spinti al largo.

I bagnini in servizio al lido si sono accorti subito di quanto stesse accadendo e si sono precipitati tra le onde per salvarli. Con non poca fatica sono quindi riusciti a raggiungere i due fratelli e a riportarli a riva.

In particolare le condizioni della 13enne, che ha ingerito più acqua, sono apparse più gravi, anche perché la ragazzina aveva perso i sensi, mentre il bambino, pur sotto choc, si è ripreso per primo.

In ogni caso entrambi sono stati poi portati, in ambulanza, al Vito Fazzi di Lecce.