Travolse motocilcista uccidendolo all’altezza di un’intersezione: 32enne patteggia 2 anni

LECCE/PISIGNANO – Si chiude con un patteggiamento a 2 anni di reclusione, con il beneficio della pena e della non menzione, la vicenda giudiziaria di un 32enne leccese, responsabile dell’incidente stradale, il 2 giugno 2025, in cui perse la vita Fernando Febbraro, un motociclista di Pisignano, impiegato presso la Regione Puglia.

La sentenza è stata emessa dal giudice Alcide Maritati che ha così ritenuto adeguata la pena concordata dagli avvocati Raffaele Benfatto e Salvatore Donadei con l’accusa di omicidio stradale. secondo la ricostruzione dei carabinieri, il conducente dell’auto non avrebbe dato la precedenza all’intersezione tra via vecchia Strudà-Melendugno con la provinciale 142.

L’impatto tra auto e moto si rivelò letale. Il motociclista finì sull’asfalto morendo sul colpo mentre la moglie, che era in moto vene trasportata all’ospedale Vito Fazzi. A nulla servì l’immediato intervento dei soccorritori che si limitarono a constatare il decesso. sulla scorta di una consulenza sulla dinamica, la pm Maria Grazia Anastasia ha poi chiuso le indagini chiedendo il rinvio a giudizio del 32enne.