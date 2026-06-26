Volley school Gallipoli, al via la festa finale

FESTA FINALE EFFEGI VOLLEY SCHOOL GALLIPOLI

Venerdì 26 giugno, alle ore 20:30, presso la Tensostruttura di Gallipoli ci ritroveremo per celebrare insieme la conclusione di una stagione agonistica intensa, ricca di sacrifici, emozioni e soddisfazioni.

Sarà una serata speciale, impreziosita dalla presenza di un ospite d’onore d’eccezione: MASSIMO COLACI, il libero della Sir Safety Perugia ed ex libero della Nazionale Italiana, che porterà la sua esperienza e la sua testimonianza ai nostri giovani atleti.

Carriera da Giocatore

Ruolo: Libero

Principali Club:Falchi Ugento (2002–2007)Corigliano Volley (2007–2009)Trentino Volley (2010–2017): 3 Mondiali per Club, 1 Champions League, 3 Scudetti, 2 Coppe Italia.Sir Safety Perugia (2017–2026): Ha chiuso la sua leggendaria carriera nel maggio 2026 giocando l’ultima finale di Champions League.In Nazionale: Ha collezionato 157 presenze, conquistando la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 2016 e il bronzo agli Europei 2015.

Palmarès Principale Mondiali per Club: 3 (2010, 2011, 2012)CEV Champions League: 1 (2011)Campionati Italiani: 3Coppe Italia. Carriera Dirigenziale:

A partire da luglio 2026 ha assunto ufficialmente un incarico triennale come Direttore Tecnico della Sir Susa Scai

Con noi saranno presenti anche: Luigi Renis, Delegato CONI Cristian Casili, Vice Presidente della Regione Puglia e Assessore allo Sport Antonio Mattei, Consigliere FIPAV

A condurre la serata sarà Franco Costantini, già dirigente del Tuscania Volley, mente brillante e uomo di grande cultura, da sempre punto di riferimento nel mondo della pallavolo.

Ma, più di ogni altra cosa, le vere protagoniste saranno loro:

le RAGAZZE/I e bambini/e di tutto il nostro settore giovanile.

Sono il nostro presente e il nostro futuro, il risultato più bello del lavoro quotidiano svolto in palestra, dell’impegno degli allenatori, del sostegno delle famiglie e della passione che anima tutta la nostra società.

Durante la serata ripercorreremo i momenti più significativi della stagione appena conclusa, una stagione impegnativa ma capace di regalarci importanti risultati e grandi soddisfazioni.

Non mancheranno sorprese, riconoscimenti ed emozioni!