Turista si tuffa in mare e rimedia un trauma cranico, rischia la paralisi

Santa Maria al Bagno (Lecce) – Turista resta gravemente ferito dopo un drammatico tuffo in mare.

L’incidente si è verificato attorno a mezzogiorno di oggi a Santa Maria al Bagno, marina di Nardò. Sfortunato protagonista un turista tedesco di 30 anni, in vacanza nel Salento.

L’uomo non ha calcolato bene la giusta profondità dell’acqua e, purtroppo, ha rimediato un trauma cervicale. Si teme una paralisi.

Subito è scattato l’allarme da parte degli altri bagnanti, che hanno chiamato il 118 e prestato i primi soccorsi. Il turista è stato quindi trasportato d’urgenza e in codice rosso in ospedale, al Vito Fazzi di Lecce. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.