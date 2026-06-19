Uccise la moglie a coltellate dopo un litigio: Corte: “Totale indifferenza mostrata verso le condizioni della vittima”

TAURISANO (Lecce) – Albano Galati uccise la moglie Aneta Danelczyk, la donna di 49 anni di origini polacche, con oltre venti coltellate nella sua abitazione di via Corvaglia, a Taurisano. Correva il 16 marzo 2024. Due anni dopo – il 22 aprile 2026 – il 57enne è stato condannato all’ergastolo con isolamento diurno. Nel corso del processo, dinanzi ai giudici togati e popolari della Corte d’assise di Lecce, uno dei punti più controversi è stata la presunta incapacità di intendere e di volere dell’uomo al momento del fatto. A mettere un punto fermo è il giudice estensore Luca Scuzzarella (Presidente Pietro Baffa) nelle 21 pagine di motivazioni.

CAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE

“Al momento del fatto Albano Galati – si legge – era pienamente capace di intendere e di volere: conservava la capacità di comprendere il significato e le conseguenze delle proprie azioni e di autodeterminarsi liberamente. In particolare, il professore Ordinario di “Psicopatologia forense” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bari, Roberto Catanesi, incaricato dal Gip di valutare la capacità di intendere e di volere in sede di incidente probatorio, ha diagnosticato all’imputato un disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso. “Un quadro clinico – a parere del giudice – tuttavia qualificato come disturbo di natura reattiva, privo di componenti psicotiche, di alterazioni del pensiero, di compromissioni dello stato di coscienza o di deficit cognitivi tali da incidere sulle funzioni superiori. Quanto al tema dell’asserita “zona grigia” tra normalità e seminfermità (come sostenuto dalla difesa che ha sempre sostenuto uno stato di amnesia dell’omicida al mento del delitto), il perito ha puntualizzato che “tale spazio, pur riconoscibile sul piano clinico, non assume rilievo giuridico, poiché il sistema penale conosce esclusivamente le soglie tipizzate del vizio totale o parziale di mente”. Peraltro neppure il consulente della difesa è mai giunto a prospettare la sussistenza di un vizio di mente di Galati in senso tecnico, riconoscendo che le proprie conclusioni si collocano in una dimensione di ipotesi clinica, Nel caso in esame, peraltro, il comportamento dell’imputato nella fase antecedente al reato risulta incompatibile con uno stato di automatismo psichico o di obnubilamento della coscienza. Galati – si legge nelle motivazioni – raggiunge l’abitazione della vittima accompagnato da un conoscente al quale riferisce di dovere incontrare i figli e appare tranquillo. La successiva sequenza dell’azione, la progressione dell’aggressione, l’utilizzo di strumenti offensivi diversi, la prosecuzione della condotta nonostante il tentativo di fuga della vittima e la successiva capacità di orientarsi nello spazio e di raggiungere autonomamente il commissariato di polizia, non prima di essersi fermato al bar a consumare una bevanda alcolica, costituiscono indici univoci di preservata capacità di comprensione delle proprie azioni e di autodeterminazione. Ne consegue che “l’asserita amnesia dell’imputato non può assumere rilievo scriminante né attenuante sul piano dell’imputabilità, dovendo essere qualificata, nella migliore delle ipotesi, come fenomeno successivo all’azione, privo di incidenza sulla capacità di intendere e di volere al momento del fatto.

DOLO EVENTUALE

Proprio la lucidità mentale dimostrata dall’imputato nello sviluppo dell’azione delittuosa costituisce il presupposto logico per l’affermazione della sussistenza del dolo intenzionale dell’omicidio1. La capacità di intendere e di volere pienamente integra, infatti, si riflette nella modalità dell’azione criminosa, che si è sviluppata secondo una sequenza coerente e unitaria: l’inseguimento della vittima, l’utilizzo reiterato di armi da taglio, la direzione dei colpi verso parti vitali del corpo, la prosecuzione dell’aggressione nonostante il tentativo di fuga e la presenza della Manco divenuta anche lei oggetto della sua furia omicidiaria. Tali modalità esecutive, seppure lascino intravedere una personalità priva di freni inibitori, rivelano al contempo una chiara rappresentazione da parte di Galati dell’evento morte come esito della propria condotta e una volontà ferma di realizzarlo, accettata e perseguita dall’imputato fino alle estreme conseguenze. La reiterazione dei fendenti e l’infierire sulla moglie anche quando questa era ormai inerme escludono ogni possibile ricostruzione in termini di dolo eventuale o di mera accettazione del rischio, collocando l’azione nell’alveo del dolo intenzionale. Peraltro, la volontà di uccidere si desume non solo dal numero e dalla localizzazione dei colpi inferti, diretti a parti vitali del corpo della donna, ma anche dalla reiterazione dell’azione e dalla prosecuzione dell’aggressione nonostante il tentativo di fuga della vittima. L’uso di più strumenti da punta e da taglio, l’inseguimento della vittima e l’infierire anche in presenza della vicina di casa escludono qualsiasi ricostruzione in termini di impulso momentaneo o di dolo attenuato. L’imputato ha agito con violenza estrema e sproporzionata, infliggendo numerose ferite, protraendo l’aggressione nel tempo e determinando nella vittima una sofferenza fisica intensa prima della morte. La totale indifferenza mostrata verso le condizioni della vittima, la minaccia rivolta a chi tentava di intervenire e il contesto domestico nel quale il delitto si è consumato accentuano ulteriormente il disvalore della condotta. In tale quadro, il movente dell’azione appare radicato nella crisi coniugale in atto, segnata da una separazione conflittuale che il Galati, pur essendosi allontanato dalla casa familiare, non intendeva accettare, tanto che vi faceva di sovente ritorno. La conflittualità, alimentata anche da contrasti di natura economica, appare inserita in una più ampia dinamica di relazione nella quale emergono, dalle parole e dai comportamenti riferiti dai testimoni escussi, atteggiamenti di totale svalutazione della persona offesa in quanto donna ed in quanto straniera, di umiliazioni e violenze fisiche oltre che verbali ai danni della moglie e di non accettazione della capacità di autodeterminazione dalla stessa manifestata. Ciò a fronte di una personalità egocentrica dell’imputato caratterizzata da tratti istrionici quale emerge dalle lapidarie dichiarazioni processuali del Galati incentrate più sull’autocommiserazione che su un reale pentimento per il danno recato al proprio coniuge e ai suoi figli.

RICONOSCIMENTO AGGRAVANTI

Per la Corte sussistono le aggravanti dell’aver commesso il fatto dal coniuge anche se legalmente separato, per la quale è prevista la pena dell’ergastolo, circostanza che concorre con quella della minorata difesa emersa dalle dichiarazioni dei testi escussi e dalla documentazione prodotta dalla parte civile. I figli verranno risarciti con una provvisionale di 50.000 euro ciascuno, assistiti dall’avvocata Francesca Conte mentre la donna ferita, come detto rappresentata dall’avvocato Roberto Bray, con 25.000 euro. Il resto del danno sarà quantificato in separata sede.

Con il deposito delle motivazioni, gli avvocati dell’imputato – i legali Luca Puce e Davide Micaletto – potranno ora impugnare la sentenza in Appello.